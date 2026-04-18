Rom (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland, Italien und Frankreich haben sich auf einen hÃ¤rteren Migrationskurs verstÃ¤ndigt. Beim Treffen in Italien einigten sich die Innenminister der drei LÃ¤nder auf mehr Kontrolle, schnellere Abschiebungen und eine klarere Linie.
Der deutsche Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erklÃ¤rte am Samstag, dass Europa mit dem EU-Asylpakt die Kontrolle Ã¼ber die Migration zurÃ¼ckgewinnen solle. Mit klaren Abkommen, einem konsequenten Kurs und kontrollierten RÃ¼ckfÃ¼hrungen wolle man illegale Migration stoppen und das GeschÃ¤ft der Schleuser zerschlagen.
Die EU-AuÃŸengrenzen sollen demnach besser gesichert und illegale Migration spÃ¼rbar reduziert werden. Neue MaÃŸnahmen wie "Return Hubs" und mehr Druck auf Drittstaaten sollen auÃŸerdem sicherstellen, dass Abschiebungen funktionieren. Auch gegen Schleuser werde hÃ¤rter vorgegangen, indem kriminelle Netzwerke gezielt zerschlagen werden.
Brennpunkte
Deutschland, Italien und Frankreich fÃ¼r mehr HÃ¤rte bei Migration
- dts - 18. April 2026, 09:44 Uhr
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Rom (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland, Italien und Frankreich haben sich auf einen hÃ¤rteren Migrationskurs verstÃ¤ndigt. Beim Treffen in Italien einigten sich die Innenminister der drei LÃ¤nder auf mehr Kontrolle, schnellere Abschiebungen und eine klarere Linie.
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