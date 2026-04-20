Warkens ReformplÃ¤ne im Kreuzfeuer: Sozial- und Ã„rzteverbÃ¤nde fordern Ã„nderungen

Ministerin Warken

Die PlÃ¤ne von Gesundheitsministerin Warken (CDU) fÃ¼r eine Reform der Krankenkassen stoÃŸen auf breiten Widerstand. SozialverbÃ¤nde und Vertreter der Ã„rzteschaft fordern Ã„nderungen.

Die PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) stoÃŸen auf breiten Widerstand. Vor einer fÃ¼r den Montag geplanten AnhÃ¶rung im Gesundheitsministerium forderten SozialverbÃ¤nde und Vertreter der Ã„rzteschaft Ã„nderungen an Warkens PlÃ¤nen. Die SozialverbÃ¤nde beklagten eine Ã¼bermÃ¤ÃŸige Belastung der Versicherten etwa durch die Begrenzung der Familienmitversicherung, die erhÃ¶hte Zuzahlungen zu Medikamenten und die KÃ¼rzungen beim Krankengeld.



Die Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Michaela Engelmeier, kritisierte die Vorlage als "hÃ¶chst unsolidarisch". Sie werde "die Diskussion um die Mehrklassensystemversorgung nur noch mehr befeuern", sagte Engelmeier der "Rheinischen Post". "Dem Gesetzentwurf fehlt die Balance, denn immerhin haben die GKV-Versicherten immer geliefert und jahrelange BeitragserhÃ¶hungen ertragen."



Der Deutsche Caritasverband wies Warkens Plan fÃ¼r eine Begrenzung der Familienmitversicherung zurÃ¼ck. "Die EinschrÃ¤nkung der Mitversicherung nicht erwerbstÃ¤tiger Ehepartner fÃ¼hrt zu familienpolitischen HÃ¤rten und zu bÃ¼rokratischem Aufwand", kritisierte Caritas-PrÃ¤sidentin Eva Welskop-Deffaa. Die geplante ErhÃ¶hung von Zuzahlungen werde Haushalte im Niedrigeinkommensbereich stark belasten: "Wenn kÃ¼nftig fÃ¼r Medikamente oder Krankenhausaufenthalt deutlich hÃ¶here Zuzahlung geleistet werden mÃ¼ssen, fÃ¼hrt das zu einer sozialen Schieflage."



Ministerin Warken hatte am Donnerstag ihren Gesetzentwurf fÃ¼r eine umfassende GKV-Reform vorgelegt. Sie verfolgt das Ziel, im kommenden Jahr 20 Milliarden Euro einzusparen. Der Entwurf soll bereits am Mittwoch kommender Woche vom Bundeskabinett verabschiedet werden. Am Montag findet eine VerbÃ¤ndeanhÃ¶rung in Warkens Ministerium statt: VerbÃ¤nde aus dem Gesundheits- und Sozialbereich kÃ¶nnen dort ihre Bewertung der PlÃ¤ne vorbringen.



Der PrÃ¤sident der BundesÃ¤rztekammer, Klaus Reinhardt, kritisierte das Eiltempo des Ministeriums. Es sei eine "Zumutung, dass den Beteiligten lediglich vier Tage Zeit Ã¼ber ein Wochenende gegeben wird, um ein Ã¼ber 150 Seiten starkes Gesetz mit solch grundlegenden Einschnitten und VerÃ¤nderungen zu prÃ¼fen und zu bewerten", erklÃ¤rte er.



Reinhardt kritisierte insbesondere, dass Warkens Reformplan daran festhalte, die milliardenschweren Kosten fÃ¼r die Versicherung von Grundsicherungsempfangenden weiter aus den GKV-BeitrÃ¤gen zu finanzieren und nicht aus Steuermitteln. Dies sei ein "Mangel an WertschÃ¤tzung fÃ¼r die Versicherten und die im Gesundheitswesen TÃ¤tigen, die diese SolidarmaÃŸnahme durch Einsparungen, HonorarkÃ¼rzungen und Leistungsverdichtung tragen mÃ¼ssen".



Auch die Ã„rztevereinigung Marburger Bund forderte eine grÃ¼ndliche Ãœberarbeitung der PlÃ¤ne. Wer die BeitrÃ¤ge tatsÃ¤chlich stabilisieren wolle, mÃ¼sse "endlich auch versicherungsfremde Leistungen vollstÃ¤ndig aus Steuermitteln finanzieren", forderte die Vorsitzende Susanne Johna.



Allein bei den Kosten fÃ¼r die Versorgung von BÃ¼rgergeldbeziehenden und deren FamilienangehÃ¶rigen entstÃ¼nden den Krankenkassen jÃ¤hrlich Defizite in HÃ¶he von gut zehn Milliarden Euro, die einseitig aus Beitragsmitteln der gesetzlichen Krankenversicherung getragen wÃ¼rden. "Solche Ungleichgewichte werden im vorliegenden Entwurf weitgehend ausgeblendet", kritisierte der Marburger Bund.



Um die Kosten der defizitÃ¤ren GKV zu senken, plant Ministerin Warken dem Gesetzentwurf zufolge eine EinschrÃ¤nkung der kostenlosen Mitversicherung fÃ¼r Ehepartner und hÃ¶here Zuzahlungen fÃ¼r Medikamente. Zudem sollen sich insgesamt die ZuwÃ¤chse von Preisen und ArztvergÃ¼tungen an der Entwicklung der Einnahmen der Krankenkassen orientieren.



Die Beitragsbemessungsgrenze soll nach den PlÃ¤nen Warkens neben der normalen Anhebung 2027 einmalig um 300 Euro steigen. Gutverdienende BeschÃ¤ftigte mÃ¼ssten damit auf einen grÃ¶ÃŸeren Teil ihrer LohneinkÃ¼nfte KrankenkassenbeitrÃ¤ge zahlen. Auch fÃ¼r die Arbeitgeber wÃ¼rden sich die SozialbeitrÃ¤ge dadurch erhÃ¶hen.Â