Starkes Seebeben bei Japan

Seismograph bei der Aufzeichnung eines Erdbebens (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Tokio (dts Nachrichtenagentur) - Vor der japanischen OstkÃ¼ste hat sich am Montag ein starkes Seebeben ereignet. Geologen gaben zunÃ¤chst eine StÃ¤rke von 7,4 bis 7,6 an. Diese Werte werden oft spÃ¤ter korrigiert.



Das Beben ereignete sich um 16:52 Uhr Ortszeit (09:52 Uhr deutscher Zeit) ca. 100 Kilometer entfernt von der KÃ¼ste der PrÃ¤fektur Iwate im Nordosten der japanischen Hauptinsel Honshu. Berichte Ã¼ber SchÃ¤den oder Opfer lagen zunÃ¤chst nicht vor.



Es gibt weltweit etwa 18 Erdbeben dieser StÃ¤rke pro Jahr. RegelmÃ¤ÃŸig kommt es dabei zu starken SchÃ¤den an GebÃ¤uden - bei einer solchen StÃ¤rke sind auch Tsunamis mÃ¶glich.

