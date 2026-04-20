Tokio (dts Nachrichtenagentur) - Vor der japanischen OstkÃ¼ste hat sich am Montag ein starkes Seebeben ereignet. Geologen gaben zunÃ¤chst eine StÃ¤rke von 7,4 bis 7,6 an. Diese Werte werden oft spÃ¤ter korrigiert.
Das Beben ereignete sich um 16:52 Uhr Ortszeit (09:52 Uhr deutscher Zeit) ca. 100 Kilometer entfernt von der KÃ¼ste der PrÃ¤fektur Iwate im Nordosten der japanischen Hauptinsel Honshu. Berichte Ã¼ber SchÃ¤den oder Opfer lagen zunÃ¤chst nicht vor.
Es gibt weltweit etwa 18 Erdbeben dieser StÃ¤rke pro Jahr. RegelmÃ¤ÃŸig kommt es dabei zu starken SchÃ¤den an GebÃ¤uden - bei einer solchen StÃ¤rke sind auch Tsunamis mÃ¶glich.
Brennpunkte
Starkes Seebeben bei Japan
- dts - 20. April 2026, 10:10 Uhr
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Tokio (dts Nachrichtenagentur) - Vor der japanischen OstkÃ¼ste hat sich am Montag ein starkes Seebeben ereignet. Geologen gaben zunÃ¤chst eine StÃ¤rke von 7,4 bis 7,6 an. Diese Werte werden oft spÃ¤ter korrigiert.
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