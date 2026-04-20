Im SÃ¼den Russlands haben die BehÃ¶rden eine Deutsche mit einer selbstgebauten Bombe in ihrem Rucksack festgenommen. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB erklÃ¤rte am Montag, er habe "einen vom Kiewer Regime geplanten Terroranschlag auf eine Einrichtung der StrafverfolgungsbehÃ¶rden in der Region Stawropol vereitelt, an dem eine 1969 geborene deutsche StaatsbÃ¼rgerin beteiligt war". Die IdentitÃ¤t der Deutschen wurde zunÃ¤chst nicht bekanntgegeben.Â
Die Festnahme der 1969 geborenen Frau sei in der Kaukasusstadt Pjatigorsk erfolgt, nachdem in ihrer Tasche ein improvisierter Sprengsatz gefunden wurde, berichteten Staatsmedien am Montag unter Berufung auf den FSB. Die Frau sei von einem BÃ¼rger eines zentralasiatischen Landes in ein von der Ukraine geplantes Komplott hineingezogen worden, bei dem eine Einrichtung der Sicherheitsdienste im SÃ¼den Russlands in die Luft gesprengt werden sollte, zitierten russische Nachrichtenagenturen den Inlandsgeheimdienst.
Der FSB teilte zudem mit, dass ein "1997 geborener" StaatsangehÃ¶riger eines der zentralasiatischen LÃ¤nderÂ festgenommen worden sei. Dieser habe den Sprengsatz per Fernsteuerung zÃ¼nden sollen, "wÃ¤hrend die Frau vor Ort sterben sollte". Demnach enthielt der Sprengsatz eine Ladung von 1,5 Kilogramm TNT.Â
Brennpunkte
"Geplanter Anschlag": Deutsche in Russland mit Bombe im Rucksack festgenommen
- AFP - 20. April 2026, 10:26 Uhr
Im SÃ¼den Russlands haben die BehÃ¶rden eine Deutsche mit einer selbstgebauten Bombe in ihrem Rucksack festgenommen. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB erklÃ¤rte am Montag, er habe 'einen vom Kiewer Regime geplanten Terroranschlag auf eine Einrichtung der StrafverfolgungsbehÃ¶rden in der Region Stawropol vereitelt'.
Im SÃ¼den Russlands haben die BehÃ¶rden eine Deutsche mit einer selbstgebauten Bombe in ihrem Rucksack festgenommen. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB erklÃ¤rte am Montag, er habe "einen vom Kiewer Regime geplanten Terroranschlag auf eine Einrichtung der StrafverfolgungsbehÃ¶rden in der Region Stawropol vereitelt, an dem eine 1969 geborene deutsche StaatsbÃ¼rgerin beteiligt war". Die IdentitÃ¤t der Deutschen wurde zunÃ¤chst nicht bekanntgegeben.Â
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