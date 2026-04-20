Fachleute im Bundesumweltministerium: Mini-Atomkraftwerke sind unwirtschaftlich

Fachleute im Bundesumweltministerium (BMUKN) halten sogenannte Mini-Atomkraftwerke fÃ¼r unwirtschaftlich. In einem internen Papier widersprechen sie laut einem Bericht des Senders SWR vom Montag gegensÃ¤tzlichen EinschÃ¤tzungen unter anderem von EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen. Ein Ministeriumssprecher bestÃ¤tigte dem SWR demnach die Existenz dieser fachlichen Bewertung.
Eine Kernaussage des BMUKN-Papiers ist laut SWR, dass sich an den grundlegenden Risiken von Atomkraftwerken durch den Bau kleinerer Anlagen nichts Ã¤ndere. Auch hÃ¤tten "Mini-AKW" anders als vielfach dargestellt gegenÃ¼ber herkÃ¶mmlichen AKW keinen Kostenvorteil, eher im Gegenteil. Um die Leistung eines groÃŸen Reaktors zu erreichen, mÃ¼ssten etwa vier kleine Kernkraftwerke gebaut werden, von denen jedes einzelne die hohen Sicherheitsstandards erfÃ¼llen mÃ¼sse.
Ohne massive staatliche FÃ¶rderung gÃ¤be es fÃ¼r die sogenannten "Small Modular Reactors" (SMR) auch bisher keinen Markt, denn ein Kostenvorteil durch die "modulare Bauweise", also industrielle Vorfertigung, wÃ¼rde erst bei einer Massenproduktion greifen. Diese sei derzeit jedoch nicht in Sicht. Wahrscheinlich seien am Ende "die Kosten pro Megawatt Leistung sogar hÃ¶her" als bei konventionellen AKW.
Zudem wÃ¼rden durch die fÃ¼r SMR nÃ¶tigen staatlichen Subventionen Mittel abgeschÃ¶pft, die an anderer Stelle fÃ¼r den Klimaschutz benÃ¶tigt wÃ¼rden, heiÃŸt es laut SWR in dem Papier. AuÃŸerdem kÃ¤me die noch nicht ausgereifte SMR-Technologie zu spÃ¤t fÃ¼r die zeitnah erforderliche Energiewende. Insgesamt kommt das Bundesumweltministerium demnach zu dem Ergebnis, dass es "weder zum Durchbruch der SMR-Technologie kommen wird noch eine Ã¶ffentliche FÃ¶rderung derartiger Konzepte sinnvoll ist".
Die "Mini-Akw" werden von AtomkraftbefÃ¼rwortern als Option beworben, um Atomkraft zu geringeren Risiken und Kosten anwenden zu kÃ¶nnen. Nach EinschÃ¤tzung der EU-Kommission kÃ¶nnten sie kÃ¼nftig den europÃ¤ischen Energiemix ergÃ¤nzen, um Klimaziele zu erreichen und die Versorgungssicherheit zu gewÃ¤hrleisten.Â
Auf deutscher Seite gibt es dazu keine konkreten PlÃ¤ne, allerdings auch Stimmen, die fÃ¼r ein solches Modell werben, unter anderem von CSU-Chef Markus SÃ¶der. Auch aus dem von Katherina Reiche (CDU) gefÃ¼hrten Bundeswirtschaftsministerium wird gefordert, die SMR-Technologie zu prÃ¼fen. Reiche wird von UmweltverbÃ¤nden vorgeworfen, zugleich den Ausbau erneuerbarer Energien ausbremsen zu wollen.
Politik
Fachleute im Bundesumweltministerium: Mini-Atomkraftwerke sind unwirtschaftlich
- AFP - 20. April 2026, 09:52 Uhr
Fachleute im Bundesumweltministerium (BMUKN) halten laut SWR sogenannte Mini-Atomkraftwerke fÃ¼r unwirtschaftlich. Sie hÃ¤tten weitgehend die gleichen Risiken wir grÃ¶ÃŸere Akw und seien gemessen an der erzeugten Strommenge mutmaÃŸlich teurer als diese.
Fachleute im Bundesumweltministerium (BMUKN) halten sogenannte Mini-Atomkraftwerke fÃ¼r unwirtschaftlich. In einem internen Papier widersprechen sie laut einem Bericht des Senders SWR vom Montag gegensÃ¤tzlichen EinschÃ¤tzungen unter anderem von EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen. Ein Ministeriumssprecher bestÃ¤tigte dem SWR demnach die Existenz dieser fachlichen Bewertung.
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