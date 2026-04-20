Exporte deutscher Unternehmen in den Iran sinken 2025 um fast ein Viertel

Iranische Pistazien

Die deutschen Exporte in den Iran sind im vergangenen Jahr um fast ein Viertel gesunken. 2025 lieferten deutsche Exporteure Waren im Wert von 961,6 Millionen und damit 24,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Die deutschen Exporte in den Iran sind im vergangenen Jahr um fast ein Viertel gesunken. 2025 lieferten deutsche Exporteure Waren im Wert von 961,6 Millionen und damit 24,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im Vergleich zu 2018 nahmen die Exporte um 64,3 Prozent ab. Damals hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump das internationale Atomabkommen aufgekÃ¼ndigt und seitdem eine Reihe neuer Sanktionen gegen den Iran verhÃ¤ngt.



Die Importe aus dem Iran in die Bundesrepublik hingegen nahmen im vergangenen Jahr leicht zu, wie das Bundesamt weiter mitteilte. 2025 lieferten iranische Unternehmen Waren im Wert von 234,5Â MillionenÂ Euro nach Deutschland und damit 1,7 Prozent mehr als 2024. Im Vergleich zu 2018 sanken die iranischen Einfuhren jedoch um 46,8 Prozent.



Vor allem lieferten die iranischen Firmen laut Statistik Nahrungsmittel im Gesamtwert von 153,9 Millionen - sie machten zwei Drittel der iranischen Exporte nach Deutschland aus. Der grÃ¶ÃŸte Posten waren Pistazien ohne Schale, darauf folgten pharmazeutische Produkte und Textilien, ein groÃŸer Teil davon Teppiche aus Wolle oder feinen Tierhaaren. Deutschland hingegen lieferte in den Iran vor allem Maschinen mit einem Wert von 248,4 Millionen Euro, aber auch pharmazeutische und chemische Erzeugnisse hatten einen groÃŸen Anteil an den deutschen Exporten.