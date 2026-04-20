Die deutschen Exporte in den Iran sind im vergangenen Jahr um fast ein Viertel gesunken. 2025 lieferten deutsche Exporteure Waren im Wert von 961,6 Millionen und damit 24,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im Vergleich zu 2018 nahmen die Exporte um 64,3 Prozent ab. Damals hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump das internationale Atomabkommen aufgekÃ¼ndigt und seitdem eine Reihe neuer Sanktionen gegen den Iran verhÃ¤ngt.
Die Importe aus dem Iran in die Bundesrepublik hingegen nahmen im vergangenen Jahr leicht zu, wie das Bundesamt weiter mitteilte. 2025 lieferten iranische Unternehmen Waren im Wert von 234,5Â MillionenÂ Euro nach Deutschland und damit 1,7 Prozent mehr als 2024. Im Vergleich zu 2018 sanken die iranischen Einfuhren jedoch um 46,8 Prozent.
Vor allem lieferten die iranischen Firmen laut Statistik Nahrungsmittel im Gesamtwert von 153,9 Millionen - sie machten zwei Drittel der iranischen Exporte nach Deutschland aus. Der grÃ¶ÃŸte Posten waren Pistazien ohne Schale, darauf folgten pharmazeutische Produkte und Textilien, ein groÃŸer Teil davon Teppiche aus Wolle oder feinen Tierhaaren. Deutschland hingegen lieferte in den Iran vor allem Maschinen mit einem Wert von 248,4 Millionen Euro, aber auch pharmazeutische und chemische Erzeugnisse hatten einen groÃŸen Anteil an den deutschen Exporten.
Wirtschaft
Exporte deutscher Unternehmen in den Iran sinken 2025 um fast ein Viertel
- AFP - 20. April 2026, 10:33 Uhr
Die deutschen Exporte in den Iran sind im vergangenen Jahr um fast ein Viertel gesunken. 2025 lieferten deutsche Exporteure Waren im Wert von 961,6 Millionen und damit 24,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.
Die deutschen Exporte in den Iran sind im vergangenen Jahr um fast ein Viertel gesunken. 2025 lieferten deutsche Exporteure Waren im Wert von 961,6 Millionen und damit 24,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im Vergleich zu 2018 nahmen die Exporte um 64,3 Prozent ab. Damals hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump das internationale Atomabkommen aufgekÃ¼ndigt und seitdem eine Reihe neuer Sanktionen gegen den Iran verhÃ¤ngt.
Weitere Meldungen
Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat sich gegen SteuererhÃ¶hungen fÃ¼r Wohlhabende zur Gegenfinanzierung der Entlastung von BeschÃ¤ftigten mit kleinen und mittleren GehÃ¤lternMehr
Trotz der durch den Iran-Krieg ausgelÃ¶sten Energiekrise hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Versorgungslage in Deutschland als stabil bezeichnet. "FÃ¼r den Moment gilt:Mehr
Der niedersÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) will den mÃ¶glichen Bau von chinesischen Autos in deutschen VW-Werken "offen prÃ¼fen": "DasÂ muss manMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind Waren im Wert von 961,6 Millionen Euro von Deutschland in den Iran exportiert worden. Damit sanken die Exporte dorthinMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im MÃ¤rz 2026 um 0,2 Prozent niedriger gewesen als im MÃ¤rz 2025. Wie das Statistische BundesamtMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Februar 2026 gegenÃ¼ber Januar 2026 saison- und kalenderbereinigt umMehr