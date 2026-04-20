Deutliche Schwankungen bei Erzeugerpreisen im MÃ¤rz

Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im MÃ¤rz 2026 um 0,2 Prozent niedriger gewesen als im MÃ¤rz 2025. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise gegenÃ¼ber dem Vormonat um 2,5 Prozent, das war der hÃ¶chste Anstieg gegenÃ¼ber dem Vormonat seit August 2022 (+5,4 Prozent).



Sowohl der RÃ¼ckgang der Erzeugerpreise gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat als auch der starke Anstieg gegenÃ¼ber dem Vormonat ist hauptsÃ¤chlich auf die Entwicklung der Energiepreise zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die Auswirkungen der Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten waren dabei insbesondere in deutlichen Preisanstiegen bei MineralÃ¶lerzeugnissen im Vorjahresvergleich und starken Preisanstiegen bei fast allen Energieprodukten im Vormonatsvergleich sichtbar. Durch PreisrÃ¼ckgÃ¤nge bei Erdgas und Strom im Vorjahresvergleich ergab sich insgesamt ein RÃ¼ckgang der Energiepreise gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025.



GÃ¼nstiger als vor einem Jahr waren VerbrauchsgÃ¼ter. Hingegen waren InvestitionsgÃ¼ter, GebrauchsgÃ¼ter sowie VorleistungsgÃ¼ter teurer als im Vorjahresmonat. Ohne BerÃ¼cksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat im MÃ¤rz 2026 um 1,3 Prozent, gegenÃ¼ber Februar 2026 stiegen sie um 0,4 Prozent.



Energie war im MÃ¤rz 2026 um 3,2 Prozent billiger als im Vorjahresmonat. GegenÃ¼ber Februar 2026 stiegen die Energiepreise allerdings um 7,5 Prozent, das war der stÃ¤rkste Anstieg der Energiepreise gegenÃ¼ber dem Vormonat seit August 2022 (+14,3 Prozent). Insbesondere die Preise fÃ¼r MineralÃ¶lerzeugnisse stiegen durch die Kriegshandlungen im Iran und Nahen Osten im MÃ¤rz 2026 besonders stark an, wÃ¤hrend es bei anderen EnergietrÃ¤gern wie Erdgas und elektrischen Strom vor allem durch lÃ¤ngerfristige VertrÃ¤ge und Preisbildungsmechanismen vergleichsweise geringe Preissteigerungen gab. Bedingt durch das seit Beginn des Kriegs in der Ukraine immer noch hohe Preisniveau bei Erdgas und elektrischem Strom gab es hier im MÃ¤rz 2025 sogar PreisrÃ¼ckgÃ¤nge im Vorjahresvergleich.



Die Preise fÃ¼r MineralÃ¶lerzeugnisse stiegen gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025 um 18,3 Prozent, gegenÃ¼ber Februar 2026 stiegen sie um 22,9 Prozent. Leichtes HeizÃ¶l kostete 55,2 Prozent mehr als im MÃ¤rz 2025 und 53,4 Prozent mehr als im Februar 2026. Kraftstoffe kosteten 29,5 Prozent mehr als im MÃ¤rz 2025 und 22,3 Prozent mehr als im Februar 2026.



Erdgas in der Verteilung kostete Ã¼ber alle Abnehmergruppen hinweg betrachtet 8,0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, aber 5,7 Prozent mehr als im Februar 2026. Bei den im Erzeugerpreisindex enthaltenen BÃ¶rsenpreisen fÃ¼r Erdgas wurden allerdings die Auswirkungen der Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten auch schon im MÃ¤rz 2026 deutlich sichtbar, die BÃ¶rsenpreise fÃ¼r Erdgas stiegen gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat um 22,1 Prozent und gegenÃ¼ber Februar 2026 um 57,3 Prozent. Aufgrund des niedrigen Gewichts am Gesamtindex wirkte sich diese Preissteigerung allerdings nur geringfÃ¼gig auf die Gesamtentwicklung aus.



Die Preise fÃ¼r Strom fielen gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025 um 5,8 Prozent, gegenÃ¼ber dem Vormonat stiegen sie um 3,1 Prozent, FernwÃ¤rme war 0,6 Prozent gÃ¼nstiger als im Vorjahresmonat.



Die Preise fÃ¼r InvestitionsgÃ¼ter waren im MÃ¤rz 2026 um 1,9 Prozent hÃ¶her als im Vorjahresmonat (+0,3 Prozent gegenÃ¼ber Februar 2026). Maschinen kosteten 1,7 Prozent mehr, die Preise fÃ¼r Kraftwagen und Kraftwagenteile stiegen um 1,2 Prozent gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025. GebrauchsgÃ¼ter waren im MÃ¤rz 2026 um 1,9 Prozent teurer als im Vorjahresmonat (+0,1 Prozent gegenÃ¼ber Februar 2026).



Die in Deutschland produzierten und verkauften VerbrauchsgÃ¼ter kosteten dagegen 0,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, aber 0,6 Prozent mehr als im Februar 2026. Unter den VerbrauchsgÃ¼tern fielen die Nahrungsmittelpreise insgesamt um 1,4 Prozent, gegenÃ¼ber Februar 2026 stiegen sie um 0,8 Prozent. Deutlich billiger als im MÃ¤rz 2025 waren Butter (-39,8 Prozent) und Schweinefleisch (-5,8 Prozent). Die Preise fÃ¼r Schweinefleisch stiegen gegenÃ¼ber Februar 2026 um 7,7 Prozent. Teurer im Vergleich zum Vorjahresmonat waren dagegen Rindfleisch (+14,9 Prozent) und Kaffee (+4,7 Prozent).



Die Preise fÃ¼r VorleistungsgÃ¼ter waren im MÃ¤rz 2026 um 1,5 Prozent hÃ¶her als im Vorjahresmonat (+0,7 Prozent gegenÃ¼ber Februar 2026). FÃ¼r den Preisanstieg gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025 sorgten vor allem die hÃ¶heren Preise von Metallen (+8,2 Prozent). Insbesondere die Preise fÃ¼r Edelmetalle (+72,8 Prozent) stiegen gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat deutlich an, gegenÃ¼ber Februar 2026 lagen die Edelmetallpreise 3,2 Prozent hÃ¶her. Auch fÃ¼r Kupfer und Halbzeug daraus (+17,6 Prozent) musste mehr bezahlt werden als im Vorjahr. Billiger als im Vorjahr waren dagegen Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (-0,8 Prozent), darunter kostete Betonstahl allerdings 0,5 Prozent mehr.



Holz sowie Holz- und Korkwaren (+6,0 Prozent) waren ebenfalls teurer als im Vorjahresmonat, darunter Nadelschnittholz mit +11,2 Prozent und Laubschnittholz mit +2,7 Prozent. Erhebliche Preisanstiege gab es bei Pellets, Briketts und Scheiten mit +26,8 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat.



Die Preise fÃ¼r Glas und Glaswaren stiegen gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat um 3,8 Prozent. Darunter war veredeltes und bearbeitetes Flachglas 6,8 Prozent teurer, wohingegen die Preise fÃ¼r Hohlglas (-2,2 Prozent) gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025 sanken.



PreisrÃ¼ckgÃ¤nge gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025 gab es ebenfalls bei chemischen Grundstoffen (-2,4 Prozent), darunter stiegen allerdings die Preise fÃ¼r DÃ¼ngemittel um 3,3 Prozent (+2,3 Prozent gegenÃ¼ber Februar 2026), so die Statistiker weiter. Papier, Pappe und Waren daraus kosteten 2,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Futtermittel fÃ¼r Nutztiere (-7,4 Prozent) und Getreidemehl (-4,3 Prozent) kosteten ebenfalls deutlich weniger als im MÃ¤rz 2025, allerdings stiegen die Futtermittelpreise um 1,1 Prozent und die Getreidemehlpreise um 0,9 Prozent gegenÃ¼ber dem Vormonat.

