Bulgarien: BÃ¼ndnis von russlandfreundlichem Ex-PrÃ¤sidenten Radew gewinnt Parlamentswahl

Rumen Radew

Das Mitte-links-BÃ¼ndnis des russlandfreundlichen Ex-PrÃ¤sidenten Rumen Radew hat nach Angaben der Wahlkommission die Parlamentswahl in Bulgarien gewonnen. Nach AuszÃ¤hlung fast aller Stimmen konnte Radews BÃ¼ndnis Progressives Bulgarien einen deutlichen Sieg fÃ¼r sich verbuchen.

Das Mitte-links-BÃ¼ndnis des russlandfreundlichen Ex-PrÃ¤sidenten Rumen Radew hat nach Angaben der Wahlkommission die Parlamentswahl in Bulgarien gewonnen. Nach AuszÃ¤hlung fast aller Stimmen konnte Radews BÃ¼ndnis Progressives Bulgarien einen deutlichen Sieg fÃ¼r sich verbuchen, wie die zentrale Wahlkommission am Montag auf ihrer Webseite mitteilte. Radew strebt einen Dialog mit Russland an und lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab, will entsprechende EU-BeschlÃ¼sse aber nicht blockieren. Der Urnengang am Sonntag war die achte Parlamentswahl in Bulgarien in fÃ¼nf Jahren.



Laut der Wahlkommission sind knapp 92 Prozent der Stimmen ausgezÃ¤hlt. Auf Radews BÃ¼ndnis entfallen demnach rund 45 Prozent der Stimmen. Die anhaltende politische InstabilitÃ¤t in dem Ã¤rmsten Land der EU dÃ¼rfte damit beendet sein.



Radews BÃ¼ndnis schnitt den Nachwahlbefragungen zufolge noch besser ab als in den Umfragen vorhergesagt. In der Frage, mit wem er ein RegierungsbÃ¼ndnis bilden will, hat sich Radew noch nicht festgelegt.



Bei seiner Ankunft in der Zentrale seiner Partei wurde Radew am Sonntagabend mit Applaus empfangen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.Â Das Wahlergebnis sei "ein Sieg der Hoffnung Ã¼ber das Misstrauen, ein Sieg der Freiheit Ã¼ber die Angst", sagte Radew nach der VerÃ¶ffentlichung erster Nachwahlbefragungen. Bulgarien werde sich bemÃ¼hen, "seinen europÃ¤ischen Weg fortzusetzen". Zugleich sei er aber der Ansicht, dass "ein starkes Bulgarien und ein starkes Europa kritischen Geist und Pragmatismus brauchen".



Eine Prognose, mit wem Radew koalieren werde, sei erst mÃ¶glich, wenn klar sei, welche Parteien die Vier-Prozent-HÃ¼rde fÃ¼r den Einzug ins Parlament Ã¼berwunden hÃ¤tten, sagte Borjana Dimitrowa vom Umfrageinstitut Alpha Research.



Der ehemalige Regierungschef Bojko Borissow, der mit seinem konservativen Mitte-rechts-BÃ¼ndnis GERB-SDS angetreten war, gratulierte Radew bereits in der Wahlnacht zu seinem Wahlsieg. Es werde sich nun aber in den anstehenden Verhandlungen entscheiden, "wer regieren wird", schrieb er auf Facebook. "Wahlen zu gewinnen ist eine Sache, zu regieren eine andere."



Radew hatte vor der Wahl eine Koalition mit Borissows Mitte-rechts-BÃ¼ndnis wegen ihrer "Uneinigkeit bei der Korruption" ausgeschlossen. Mit der PP-DB bestehen nach EinschÃ¤tzung von Dimitrowa ein paar geopolitische Differenzen.



Die Wahl im Ã¤rmsten Land der EU fand inmitten politischer InstabilitÃ¤t statt. Seit Jahren steckt Bulgarien in einer politischen Krise. Nachdem der langjÃ¤hrige Regierungschef Bojko Borissow 2021 durch Anti-Korruptions-Proteste zu Fall gebracht wurde, hielt keine Regierung lÃ¤nger als ein Jahr.



Auch die bislang letzte Regierung unter GERB-FÃ¼hrung trat im Dezember zurÃ¼ck - nachdem es zuvor ebenfalls Demonstrationen gegen die Korruption im Land gegeben hatte. Daraufhin legte Radew im Januar nach neun Jahren sein PrÃ¤sidentenamt nieder, um fÃ¼r das Amt des Regierungschefs zu kandidieren.



WÃ¤hrend Borissows GERB-SDS die Ukraine und die Politik BrÃ¼ssels unterstÃ¼tzt, gilt Radew als russlandfreundlich. Der 62-JÃ¤hrige fordert eine Wiederaufnahme des Dialogs mit Moskau und sieht Sofia dabei als "ein sehr wichtiges Bindeglied".Â



Das im MÃ¤rz unterzeichnete zehnjÃ¤hrige Verteidigungsabkommen zwischen Bulgarien und der Ukraine lehnt Radew ab. Er ist auch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, da es nicht im Interesse seines "armen" Landes sei, dafÃ¼r Geld auszugeben. Allerdings hat Radew angekÃ¼ndigt, kein Veto gegen EU-BeschlÃ¼sse zum Ukraine-Krieg einzulegen.



Wichtiges Wahlkampfthema des frÃ¼heren Luftwaffen-Generals war der Kampf gegen die Korruption in dem 6,5-Millionen-Einwohner-Land. Nach seiner Stimmabgabe in Sofia beschwor Radew "eine historische Chance, ein fÃ¼r allemal mit dem oligarchischen Modell zu brechen". Er kÃ¤mpfe fÃ¼r ein "demokratisches, modernes und europÃ¤isches Bulgarien", sagte er. Zugleich wÃ¼nsche er sich "pragmatische Beziehungen zu Russland, gegrÃ¼ndet auf gegenseitigem Respekt".



Ex-MinisterprÃ¤sidentÂ Borissow kritisierte, dass Radew mitnichten fÃ¼r einen Neuanfang stehe. Er hob im Wahlkampf Errungenschaften seiner Regierungszeit hervor wie etwa die EinfÃ¼hrung des Euro zu Jahresbeginn.



Die Wahl wurde von VorwÃ¼rfen des versuchten Stimmenkaufs Ã¼berschattet. In den vergangenen Wochen beschlagnahmte die Polizei bei Razzien gegen den Kauf von WÃ¤hlerstimmen mehr als eine Million Euro. Hunderte VerdÃ¤chtige, darunter StadtrÃ¤te und BÃ¼rgermeister, wurden im Zuge der Ermittlungen festgenommen.