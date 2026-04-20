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Bundesregierung blickt zurÃ¼ckhaltend auf US-Iran-Verhandlungen

  • dts - 20. April 2026, 11:58 Uhr
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Regierungspressekonferenz am 20.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung blickt zurÃ¼ckhaltend auf die mÃ¶glicherweise in Pakistan anstehenden neuen Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

Man setze sich mit allem, was man diplomatisch und politisch beitragen kÃ¶nne, dafÃ¼r ein, dass man wirklich "zu einer langfristigen und nachhaltigen FriedenslÃ¶sung" komme, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Montag der dts Nachrichtenagentur. "Das ist wichtig, nicht nur fÃ¼r die Region, sondern sicherlich auch fÃ¼r die gesamte Welt."

Man habe aber auch klare Forderungen, die sich insbesondere an den Iran richteten. Dabei gehe es vor allem um die Einstellung des Atomprogramms sowie das Ende von Bedrohungen von Partnern in der Region. "Insofern hat dieser Prozess eine hohe Aufmerksamkeit und wir bringen uns an verschiedenen Stellen hier auch ein", so Meyer.

Mit Blick auf die Verhandlungen in Islamabad hatte es zuletzt unterschiedliche Signale der Konfliktparteien gegeben. So kÃ¼ndigte US-PrÃ¤sident Donald Trump an, dass eine US-Delegation am Montagabend in Pakistan eintreffen werde. Ob der Iran Vertreter schicken wird, ist dagegen noch unklar. Die zweiwÃ¶chige Waffenruhe lÃ¤uft am Mittwoch aus.

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