FÃ¤lle von GewaltkriminalitÃ¤t leicht gesunken

Alexander Dobrindt am 20.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Erstmals seit 2021 ist 2025 die Zahl der FÃ¤lle von GewaltkriminalitÃ¤t in Deutschland wieder leicht gesunken. Sie ging um 2,3 Prozent zurÃ¼ck, wie aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 hervorgeht, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde.



Auch die Anzahl der TatverdÃ¤chtigen ging hier zurÃ¼ck (-2,6 Prozent), insbesondere die der tatverdÃ¤chtigen Jugendlichen (-7,4 Prozent) und der tatverdÃ¤chtigen Zuwanderer (-7,2 Prozent). Dagegen stieg die Zahl der tatverdÃ¤chtigen Kinder erneut an (+3,3 Prozent). Nichtdeutsche TatverdÃ¤chtige sind bei der GewaltkriminalitÃ¤t mit 42,9 Prozent weiterhin deutlich Ã¼berreprÃ¤sentiert.



Insgesamt hat die Polizei im Jahr 2025 bundesweit rund 5,5 Millionen Straftaten registriert - das entspricht einem RÃ¼ckgang von 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Zahl der TatverdÃ¤chtigen insgesamt ist um 5,9 Prozent auf ca. 2,05 Millionen gesunken. In den Zahlen schlÃ¤gt sich die Teillegalisierung von Cannabis aus 2024 nieder, es ist aber selbst dann noch ein RÃ¼ckgang vorhanden, wenn Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis herausgerechnet werden (-4,7 Prozent).



Insgesamt wurden rund 3,2 Millionen FÃ¤lle aufgeklÃ¤rt. Die AufklÃ¤rungsquote liegt somit bei 57,9 Prozent und damit auf nahezu gleichem Niveau wie in den Vorjahren (2024: 58,0 Prozent).



Ergebnisse der zeitgleich durch das BKA verÃ¶ffentlichten Opferbefragung "Sicherheit und KriminalitÃ¤t in Deutschland 2024" (SKiD) zeigen, dass besonders junge Menschen von Gewaltstraftaten betroffen sind - mit steigender Tendenz. So sind bei der aktuellen Erhebung 8,5 Prozent der Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren Opfer einer KÃ¶rperverletzung geworden, ein Anstieg um 5,4 Prozentpunkte gegenÃ¼ber der Befragung in 2020 und damit mehr als eine Verdopplung (2020: 3,1 Prozent).



Die Zahl der in der PKS fÃ¼r 2025 erfassten Sexualdelikte bleibt hoch. AuffÃ¤llig ist der Anstieg bei FÃ¤llen von Vergewaltigung (+9,0 Prozent). Seit 2018 sind die Fallzahlen in diesem Bereich um rund 72 Prozent gestiegen. Die TatverdÃ¤chtigen sind Ã¼berwiegend Freunde oder Bekannte sowie (ehemalige) Partner und zu 98,6 Prozent mÃ¤nnlich. Der Anteil der nichtdeutschen TatverdÃ¤chtigen betrÃ¤gt 38,5 Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Der Anteil der nichtdeutschen Opfer von Vergewaltigung lag bei 22,3 Prozent.



Die Ergebnisse von SKiD zeigen, dass Frauen insgesamt deutlich hÃ¤ufiger von Sexualdelikten betroffen sind als MÃ¤nner. Besonders betroffen sind junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren. Das Dunkelfeld ist SKiD zufolge groÃŸ: Nach wie vor ist die Anzeigequote bei Sexualdelikten besonders gering - sie lag bei sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung 2023 bei 6,2 Prozent, bei kÃ¶rperlicher sexueller BelÃ¤stigung bei 2,6 Prozent.



Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornografischen Inhalten sind laut PKS zwar zurÃ¼ckgegangen (-2,7 Prozent auf 41.677 FÃ¤lle), sie bleiben aber auf hohem Niveau. Straftaten im Zusammenhang mit jugendpornografischen Inhalten stiegen dagegen weiter an (+19,9 Prozent auf 11.515 FÃ¤lle). Bei den Jugendlichen, die pornografische Inhalte verbreiten, handelt es sich oftmals um sogenannte Selbstfilmende. Neben einer zunehmenden Verbreitung durch Social-Media-KanÃ¤le kann auch eine erhÃ¶hte Anzeigebereitschaft angesichts einer erhÃ¶hten medialen Aufmerksamkeit und gesellschaftlichen Sensibilisierung mitverantwortlich fÃ¼r den Anstieg sein.



Die Zahl der Messerangriffe insgesamt ist ungefÃ¤hr auf dem Niveau des Vorjahres (+0,8 Prozent auf 29.243 FÃ¤lle). Bedrohungen mit einem Messer haben hingegen um 9,5 Prozent zugenommen (13.748 FÃ¤lle). Auf einen HÃ¶chststand seit 2016 gestiegen sind die FÃ¤lle der mit Schusswaffengebrauch verbundenen GewaltkriminalitÃ¤t, beispielsweise Raub oder schwere KÃ¶rperverletzung, (+9,7 Prozent auf 3.166 FÃ¤lle) - in 1.371 FÃ¤llen wurde geschossen (+13,4 Prozent; HÃ¶chststand seit 2009).



Der durch die Teillegalisierung von Cannabis bedingte RÃ¼ckgang der Rauschgiftdelikte insgesamt (-27,7 Prozent) darf nicht Ã¼ber die RealitÃ¤t hinwegtÃ¤uschen. Neben den Rauschgiftdelikten mit Kokain einschlieÃŸlich Crack (39.414 FÃ¤lle, +1,9 Prozent) sind auch die Delikte mit neuen psychoaktiven Stoffen um +25,5 Prozent auf 5.338 FÃ¤lle (2024: 4.255) sowie mit Metamfetamin um +3,0 Prozent auf 11.398 FÃ¤lle (2024: 11.070) angestiegen. RauschgiftkriminalitÃ¤t bleibt somit ein drÃ¤ngendes Problem in Deutschland.



Die im Inland registrierten FÃ¤lle sind bei Betrug (-8,4 Prozent) und CyberkriminalitÃ¤t (-4,1 Prozent) zwar rÃ¼cklÃ¤ufig, im Gegenzug steigen jedoch die aus dem Ausland heraus begangenen Taten deutlich an (Betrug: +7,0 Prozent, CyberkriminalitÃ¤t +3,0 Prozent). Bei Betrug nÃ¤hert sich die Anzahl der Inlands- und Auslandstaten und die Schadensumme zunehmend an (PKS-Ausland 2,3 Milliarden Euro, +65,1 Prozent; PKS-Inland 2,7 Milliarden Euro, -6,7 Prozent). Im Bereich der CyberkriminalitÃ¤t Ã¼bersteigt die Anzahl der Auslandstaten bereits die der Inlandstaten.



Nach den Ergebnissen der Dunkelfeldstudie SKiD war bereits jede fÃ¼nfte Person Opfer von Delikten aus dem Bereich der CyberkriminalitÃ¤t. Datenmissbrauch sowie Waren- und Dienstleistungsbetrug im Internet sind dabei die hÃ¤ufigsten Delikte, die auch im Vergleich zur vorherigen Erhebung 2020 signifikant zugenommen haben. Mit der zunehmenden Betroffenheit fÃ¼rchtet mittlerweile mehr als jeder Zweite, Opfer von Betrug im Internet zu werden.



Die Ergebnisse der Dunkelfeldstudie SKiD zeigen, dass das SicherheitsgefÃ¼hl in der BevÃ¶lkerung grundsÃ¤tzlich hoch ist. Bezogen auf die Wohngegend hat es sich nachts gegenÃ¼ber 2020 leicht erhÃ¶ht (+2,0 Prozentpunkte auf 74,0 Prozent). Rund 45 Prozent der Menschen fÃ¼hlen sich jedoch nachts besonders im Ã–ffentlichen Nahverkehr (Ã–PNV) unsicher. Noch geringer ausgeprÃ¤gt ist das Sicherheitsempfinden an BahnhÃ¶fen (27,0 Prozent), Ã¶ffentlichen StraÃŸen, Wegen und PlÃ¤tzen (40,1 Prozent) sowie Parks (22,8 Prozent).

