FÃ¤lle von GewaltkriminalitÃ¤t leicht gesunken

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Erstmals seit 2021 ist 2025 die Zahl der FÃ¤lle von GewaltkriminalitÃ¤t in Deutschland wieder leicht gesunken. Sie ging um 2,3 Prozent zurÃ¼ck, wie aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 hervorgeht, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde.
Auch die Anzahl der TatverdÃ¤chtigen ging hier zurÃ¼ck (-2,6 Prozent), insbesondere die der tatverdÃ¤chtigen Jugendlichen (-7,4 Prozent) und der tatverdÃ¤chtigen Zuwanderer (-7,2 Prozent). Dagegen stieg die Zahl der tatverdÃ¤chtigen Kinder erneut an (+3,3 Prozent). Nichtdeutsche TatverdÃ¤chtige sind bei der GewaltkriminalitÃ¤t mit 42,9 Prozent weiterhin deutlich Ã¼berreprÃ¤sentiert.
Insgesamt hat die Polizei im Jahr 2025 bundesweit rund 5,5 Millionen Straftaten registriert - das entspricht einem RÃ¼ckgang von 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Zahl der TatverdÃ¤chtigen insgesamt ist um 5,9 Prozent auf ca. 2,05 Millionen gesunken. In den Zahlen schlÃ¤gt sich die Teillegalisierung von Cannabis aus 2024 nieder, es ist aber selbst dann noch ein RÃ¼ckgang vorhanden, wenn Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis herausgerechnet werden (-4,7 Prozent).
Insgesamt wurden rund 3,2 Millionen FÃ¤lle aufgeklÃ¤rt. Die AufklÃ¤rungsquote liegt somit bei 57,9 Prozent und damit auf nahezu gleichem Niveau wie in den Vorjahren (2024: 58,0 Prozent).
Ergebnisse der zeitgleich durch das BKA verÃ¶ffentlichten Opferbefragung "Sicherheit und KriminalitÃ¤t in Deutschland 2024" (SKiD) zeigen, dass besonders junge Menschen von Gewaltstraftaten betroffen sind - mit steigender Tendenz. So sind bei der aktuellen Erhebung 8,5 Prozent der Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren Opfer einer KÃ¶rperverletzung geworden, ein Anstieg um 5,4 Prozentpunkte gegenÃ¼ber der Befragung in 2020 und damit mehr als eine Verdopplung (2020: 3,1 Prozent).
Die Zahl der in der PKS fÃ¼r 2025 erfassten Sexualdelikte bleibt hoch. AuffÃ¤llig ist der Anstieg bei FÃ¤llen von Vergewaltigung (+9,0 Prozent). Seit 2018 sind die Fallzahlen in diesem Bereich um rund 72 Prozent gestiegen. Die TatverdÃ¤chtigen sind Ã¼berwiegend Freunde oder Bekannte sowie (ehemalige) Partner und zu 98,6 Prozent mÃ¤nnlich. Der Anteil der nichtdeutschen TatverdÃ¤chtigen betrÃ¤gt 38,5 Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Der Anteil der nichtdeutschen Opfer von Vergewaltigung lag bei 22,3 Prozent.
Die Ergebnisse von SKiD zeigen, dass Frauen insgesamt deutlich hÃ¤ufiger von Sexualdelikten betroffen sind als MÃ¤nner. Besonders betroffen sind junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren. Das Dunkelfeld ist SKiD zufolge groÃŸ: Nach wie vor ist die Anzeigequote bei Sexualdelikten besonders gering - sie lag bei sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung 2023 bei 6,2 Prozent, bei kÃ¶rperlicher sexueller BelÃ¤stigung bei 2,6 Prozent.
Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornografischen Inhalten sind laut PKS zwar zurÃ¼ckgegangen (-2,7 Prozent auf 41.677 FÃ¤lle), sie bleiben aber auf hohem Niveau. Straftaten im Zusammenhang mit jugendpornografischen Inhalten stiegen dagegen weiter an (+19,9 Prozent auf 11.515 FÃ¤lle). Bei den Jugendlichen, die pornografische Inhalte verbreiten, handelt es sich oftmals um sogenannte Selbstfilmende. Neben einer zunehmenden Verbreitung durch Social-Media-KanÃ¤le kann auch eine erhÃ¶hte Anzeigebereitschaft angesichts einer erhÃ¶hten medialen Aufmerksamkeit und gesellschaftlichen Sensibilisierung mitverantwortlich fÃ¼r den Anstieg sein.
Die Zahl der Messerangriffe insgesamt ist ungefÃ¤hr auf dem Niveau des Vorjahres (+0,8 Prozent auf 29.243 FÃ¤lle). Bedrohungen mit einem Messer haben hingegen um 9,5 Prozent zugenommen (13.748 FÃ¤lle). Auf einen HÃ¶chststand seit 2016 gestiegen sind die FÃ¤lle der mit Schusswaffengebrauch verbundenen GewaltkriminalitÃ¤t, beispielsweise Raub oder schwere KÃ¶rperverletzung, (+9,7 Prozent auf 3.166 FÃ¤lle) - in 1.371 FÃ¤llen wurde geschossen (+13,4 Prozent; HÃ¶chststand seit 2009).
Der durch die Teillegalisierung von Cannabis bedingte RÃ¼ckgang der Rauschgiftdelikte insgesamt (-27,7 Prozent) darf nicht Ã¼ber die RealitÃ¤t hinwegtÃ¤uschen. Neben den Rauschgiftdelikten mit Kokain einschlieÃŸlich Crack (39.414 FÃ¤lle, +1,9 Prozent) sind auch die Delikte mit neuen psychoaktiven Stoffen um +25,5 Prozent auf 5.338 FÃ¤lle (2024: 4.255) sowie mit Metamfetamin um +3,0 Prozent auf 11.398 FÃ¤lle (2024: 11.070) angestiegen. RauschgiftkriminalitÃ¤t bleibt somit ein drÃ¤ngendes Problem in Deutschland.
Die im Inland registrierten FÃ¤lle sind bei Betrug (-8,4 Prozent) und CyberkriminalitÃ¤t (-4,1 Prozent) zwar rÃ¼cklÃ¤ufig, im Gegenzug steigen jedoch die aus dem Ausland heraus begangenen Taten deutlich an (Betrug: +7,0 Prozent, CyberkriminalitÃ¤t +3,0 Prozent). Bei Betrug nÃ¤hert sich die Anzahl der Inlands- und Auslandstaten und die Schadensumme zunehmend an (PKS-Ausland 2,3 Milliarden Euro, +65,1 Prozent; PKS-Inland 2,7 Milliarden Euro, -6,7 Prozent). Im Bereich der CyberkriminalitÃ¤t Ã¼bersteigt die Anzahl der Auslandstaten bereits die der Inlandstaten.
Nach den Ergebnissen der Dunkelfeldstudie SKiD war bereits jede fÃ¼nfte Person Opfer von Delikten aus dem Bereich der CyberkriminalitÃ¤t. Datenmissbrauch sowie Waren- und Dienstleistungsbetrug im Internet sind dabei die hÃ¤ufigsten Delikte, die auch im Vergleich zur vorherigen Erhebung 2020 signifikant zugenommen haben. Mit der zunehmenden Betroffenheit fÃ¼rchtet mittlerweile mehr als jeder Zweite, Opfer von Betrug im Internet zu werden.
Die Ergebnisse der Dunkelfeldstudie SKiD zeigen, dass das SicherheitsgefÃ¼hl in der BevÃ¶lkerung grundsÃ¤tzlich hoch ist. Bezogen auf die Wohngegend hat es sich nachts gegenÃ¼ber 2020 leicht erhÃ¶ht (+2,0 Prozentpunkte auf 74,0 Prozent). Rund 45 Prozent der Menschen fÃ¼hlen sich jedoch nachts besonders im Ã–ffentlichen Nahverkehr (Ã–PNV) unsicher. Noch geringer ausgeprÃ¤gt ist das Sicherheitsempfinden an BahnhÃ¶fen (27,0 Prozent), Ã¶ffentlichen StraÃŸen, Wegen und PlÃ¤tzen (40,1 Prozent) sowie Parks (22,8 Prozent).
Brennpunkte
FÃ¤lle von GewaltkriminalitÃ¤t leicht gesunken
- dts - 20. April 2026, 10:16 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Erstmals seit 2021 ist 2025 die Zahl der FÃ¤lle von GewaltkriminalitÃ¤t in Deutschland wieder leicht gesunken. Sie ging um 2,3 Prozent zurÃ¼ck, wie aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 hervorgeht, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde.
Weitere Meldungen
Eine Frau aus Kamerun ist mit dem Versuch gescheitert, von ihrer deutschen Krankenkasse 68.000 Euro zurÃ¼ckzufordern. Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in CelleMehr
Im SÃ¼den Russlands haben die BehÃ¶rden eine Deutsche mit einer selbstgebauten Bombe in ihrem Rucksack festgenommen. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB erklÃ¤rte am Montag, erMehr
Tokio (dts Nachrichtenagentur) - Vor der japanischen OstkÃ¼ste hat sich am Montag ein starkes Seebeben ereignet. Geologen gaben zunÃ¤chst eine StÃ¤rke von 7,4 bis 7,6 an. DieseMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind Waren im Wert von 961,6 Millionen Euro von Deutschland in den Iran exportiert worden. Damit sanken die Exporte dorthinMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im MÃ¤rz 2026 um 0,2 Prozent niedriger gewesen als im MÃ¤rz 2025. Wie das Statistische BundesamtMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Februar 2026 gegenÃ¼ber Januar 2026 saison- und kalenderbereinigt umMehr