Dobrindt: Keine verstÃ¤rkten Fluchtbewegungen wegen Iran-Krieg

Bundesinnenminister Dobrindt

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erwartet aufgrund des Iran-Kriegs keine verstÃ¤rkten Fluchtbewegungen Richtung Deutschland, hÃ¤lt sich aber eine VerlÃ¤ngerung der Binnengrenzkontrollen ab September offen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erwartet aufgrund des Iran-Kriegs keine verstÃ¤rkten Fluchtbewegungen Richtung Deutschland, hÃ¤lt sich aber eine VerlÃ¤ngerung der Binnengrenzkontrollen ab September offen. "Aktuell sehen wir keinen erhÃ¶hten Migrationsdruck", sagte Dobrindt der "Rheinischen Post" vom Samstag. "Wir haben einen sehr genauen Blick auf die Migrationsbewegungen, beispielsweise im Iran und im Libanon."Â



Derzeit gebe es eine verstÃ¤rkte Binnenmigration in beiden vom Krieg betroffenen LÃ¤ndern, sagte Dobrindt, "aber wir erkennen noch keinen Druck auf die tÃ¼rkische Grenze". Dies wÃ¤re der erste Indikator fÃ¼r eine Migrationsbewegung weiter nach Europa. "VorsorgemaÃŸnahmen werden aber auf europÃ¤ischer Ebene vorbereitet".



Die Frage einer VerlÃ¤ngerung der Grenzkontrollen hÃ¤nge nicht ausschlieÃŸlich von der Lage in Deutschland ab, betonte der Innenminister. ZunÃ¤chst mÃ¼sse das Gemeinsame EuropÃ¤ische Asylsystem GEAS funktionsfÃ¤hig sein. Auch spielten "die internationale Lage und mÃ¶gliche Auswirkungen dabei eine groÃŸe Rolle". GEAS, die bislang umfangreichste Reform des europÃ¤ischen Asylrechts, soll am 12. Juni in Kraft treten.



An Abschiebungen von StraftÃ¤tern nach Syrien und Afghanistan will Dobrindt festhalten. "Abschiebungen von StraftÃ¤tern sind zwingend notwendig. Wir haben mit Afghanistan ein funktionierendes System etabliert, das zu fast wÃ¶chentlichen Abschiebungen von StraftÃ¤tern fÃ¼hrt." Die Betroffenen wÃ¼rden "direkt an den GefÃ¤ngnistoren abgeholt, in Abschiebehaft gebracht und innerhalb weniger Tage in Vereinbarung mit den verantwortlichen afghanischen Stellen nach Kabul zurÃ¼ckgefÃ¼hrt". Kein anderes europÃ¤isches Land sei zurzeit zu Abschiebungen nach Afghanistan in der Lage.