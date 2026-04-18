Finanzminister fordert Vorbereitungen fÃ¼r Kerosinmangel

Kerosin-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) warnt vor einem Kerosinmangel und fordert, die Versorgung sicherzustellen. Damit kritisiert er seine Kabinettskollegin Katherina Reiche (CDU), die bislang keine EngpÃ¤sse befÃ¼rchtet.



"Wir mÃ¼ssen die Warnungen vor Kerosinknappheit sehr ernst nehmen", sagt er dem "Spiegel". "FÃ¼r mich ist klar: Wir sollten nicht nur das Preisproblem angehen, sondern mÃ¼ssen jederzeit auch die Versorgungssicherheit im Blick haben."



Die Internationale EnergiebehÃ¶rde IEA prognostiziert einen Mangel an Kerosin fÃ¼r Europa bereits fÃ¼r den kommenden Monat. Finanzminister Klingbeil befÃ¼rchtet lÃ¤nger anhaltende Auswirkungen durch den Irankrieg. "Wir sind in einer Situation, die Ã¤hnlich herausfordernd ist wie die Energiekrise nach dem russischen Ãœberfall auf die Ukraine", sagte er dem "Spiegel" auf dem RÃ¼ckflug aus Washington, wo er an der FrÃ¼hjahrstagung von Internationalem WÃ¤hrungsfond (IWF) und Weltbank teilnahm. "Die Beratungen haben mir nochmal gezeigt, dass diese Krise grÃ¶ÃŸer und hartnÃ¤ckiger ist, als viele glauben."



Die BefÃ¼rchtung, dass die Krise lÃ¤nger anhalten kÃ¶nnte, hat auch Auswirkungen auf die Entlastungsprogramme, die die Bundesregierung bereits beschlossen hat. Der sogenannte Tankrabatt von 17 Cent pro Liter Sprit ist nur auf zwei Monate angelegt. Doch Klingbeil erwartet eine Debatte Ã¼ber eine VerlÃ¤ngerung des Rabatts. "Wir werden in dieser Krise weiter sehr genau auf die Entwicklungen schauen", sagt er. Klingbeil knÃ¼pft seine Warnungen vor einer deutlich schlechteren Wirtschaftslage mit einem Aufruf an den Koalitionspartner. "Ich will, dass wir ein groÃŸes und vor allem gerechtes Reformpaket auf den Weg bringen", sagte der Finanzminister. "Wir mÃ¼ssen das Land resilienter machen, weniger abhÃ¤ngig von fossilen Energieimporten."



Der Irankrieg zeige, dass das eine zentrale Frage fÃ¼r das Land sei. "Deshalb drÃ¤ngen wir darauf, den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben und machen Tempo beim Netzausbau." Auch hier sieht er seine Kabinettskollegin Reiche in der Pflicht. Klingbeil ist unzufrieden mit einer Reihe von EntwÃ¼rfen von Energiegesetzen, die das Ministerium der Unionsfrau vorgelegt hat. Er fÃ¼rchtet, dass die Regelungen den Zubau von Wind- und Solaranlagen behindern.

