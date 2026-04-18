Wal in Not: Rettungsversuch vor Ostseeinsel wird Samstag fortgesetzt

Gestrandeter Wal

Der Versuch zur Rettung des an der OstseekÃ¼ste Mecklenburg-Vorpommerns festliegenden Wals verzÃ¶gert sich weiter. Die Arbeiten wurden am Freitagabend unterbrochen und sollen am Samstag fortgesetzt werden, sagte eine Sprecherin der Rettungsinitiative.

Der Versuch zur Rettung des seit Wochen an der OstseekÃ¼ste festliegenden Wals verzÃ¶gert sich weiter. Die Arbeiten vor der Insel Poel in Mecklenburg-Vorpommern wurden am Freitagabend unterbrochen und sollen am Samstagmorgen fortgesetzt werden, wie die Sprecherin der privaten Rettungsinitiative, Karin Walter-Mommert, der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die verantwortliche Privatinitiative hatte zuvor die Hoffnung auf ein glÃ¼ckliches Ende geÃ¤uÃŸert. Der Wal habe "eine reelle Chance", sagte die leitende TierÃ¤rztin des Projekts, Janine Bahr van Gemmert.



Die Initiative will das in flachem Wasser einer Bucht liegende Tier mit einem System aus Luftkissen und Schwimmpontons anheben und bis in Nordsee oder Atlantik schleppen. Eigentlich hatte der Abtransport des Wals in Richtung Nordsee bereits am Freitag beginnen sollen. Die Sprecherin verwies aber auf VerzÃ¶gerungen durch zunÃ¤chst fehlende Genehmigungen. Sie wies darauf hin, das Tier sei am Freitag aber sehr aktiv gewesen. Ã„uÃŸerliche Verletzungen seien nicht zu erkennen.



Die BehÃ¶rden dulden das Vorhaben der Initiative, hinter welcher der Mediamarkt-MitgrÃ¼nder Walter Gunz sowie die Unternehmerin Karin Walter-Mommert stehen. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) sagte am Freitag vor Ort vor Journalisten, die "heiÃŸe Phase" der Aktion vor der Insel Poel habe begonnen.Â



Die mitbeteiligte VeterinÃ¤rin Bahr van Gemmert betonte, die Initiative handle "nach bestem Wissen" fÃ¼r das Tier und wolle kein Leid verlÃ¤ngern. Angaben zu etwaigen Erfolgschancen machte sie nicht. "Wir wÃ¼nschen uns alle das Beste - wir wissen alle nicht, wie das ausgeht", stellte sie klar.



Der Wal irrt seit Anfang MÃ¤rz vor der OstseekÃ¼ste umher. Er strandete mehrfach vor Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, zuletzt setzte er sich vor rund zweieinhalb Wochen bei Poel auf Grund. Das Landesumweltministerium und von diesem hinzugezogene Fachleute kamen zu dem Schluss, dass das Tier in einem sehr schlechtem Zustand und wohl schwer krank oder sogar sterbend ist. Mehrfachstrandungen gelten demnach in Fachkreisen als ein Zeichen fÃ¼r massive Schwierigkeiten.



Offiziell wurden alle Rettungs- und Hilfsversuche fÃ¼r den nahezu bewegungslos daliegenden Wal daher vor etwas mehr als zwei Wochen als sinnlos und potenziell tierquÃ¤lend beendet. Ein Gutachten bestÃ¤tigte dies spÃ¤ter nochmals. Als womÃ¶glich letzte Chance billigte Backhaus am Mittwoch aber das von der Initiative vorgelegte Konzept.



Der Wal bekomme "seine Chance", bekrÃ¤ftigte der Minister am Freitag. Er hoffe auf ein gutes Ende. Zugleich stellte Backhaus nochmals klar, dass das Land keine Genehmigung fÃ¼r die RettungsmaÃŸnahme erteilt habe, weil es dafÃ¼r keine rechtliche Grundlage gebe. Die Aktion werde aber geduldet.Â



Das vorgelegte Konzept verfolge einen vorsichtigen Ansatz. "Deshalb bestand aus rechtlicher Sicht kein Grund fÃ¼r eine Untersagung", hieÃŸ es in einer Mitteilung. Backhaus betonte zugleich, dass die Verantwortung fÃ¼r die Aktion allein bei der Privatinitiative liege. Das Land begleite das Vorhaben "und behÃ¤lt sich vor, die MaÃŸnahme jederzeit zu untersagen". FÃ¼r die BehÃ¶rden sei das wissenschaftliche Gutachten, das den Gesundheitszustand des Wals als kritisch einschÃ¤tzt, "weiterhin maÃŸgeblich".



Auf Livebildern war zu sehen, wie sich am Freitag Helfer der Initiative immer wieder auf Booten und Surfbrettern dem in etwa hÃ¼fthohem Wasser liegenden Wal nÃ¤herten. Parallel wurde ein Schwimmponton mit einem Bagger und weiterer AusrÃ¼stung vorbereitet. Zwischenzeitlich war das ansonsten still daliegende Tier stÃ¤rker aktiv, schlug mit seiner Schwanzflosse und bewegte sich im Wasser.



Der von Medien Timmy getaufte Buckelwal hatte sich aus unbekannten GrÃ¼nden in die fÃ¼r ihn als Lebensraum ungeeignete Ostsee verirrt. Er wurde erstmals Anfang MÃ¤rz im Hafen von Wismar gesichtet und irrte danach weiter umher. Was ihm genau fehlt, ist unklar. Die frÃ¼here Entscheidung, die aktiven RettungsbemÃ¼hungen einzustellen und das Tier an seinem Liegeort vor Poel sterben zu lassen, wurde auch von Experten von Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace mitgetragen.



Probleme bereitet dem Wal nach Expertenangaben unter anderem wohl auch ein Fischernetz, das er mÃ¶glicherweise teils verschluckt habe kÃ¶nnte. Helfer entfernten im Verlauf der vergangenen Wochen bereits 50 bis 70 Meter davon, die sich auÃŸerhalb des KÃ¶rpers befanden. Auch die Haut des Tiers ist aufgrund des geringen Salzgehalts der Ostsee inzwischen stark angegriffen, kÃ¶nnte sich nach Angaben der Initiative aber regenerieren.