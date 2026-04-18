Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn will bis 2030 jedes Jahr vier Milliarden Euro in die Renovierung alter BahnhÃ¶fe investieren.
"In den nÃ¤chsten fÃ¼nf Jahren werden es mehr als 20 Milliarden Euro Investitionen sein", sagte die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). "Da haben wir ganz klar Nachholbedarf."
Laut Deutscher Bahn sollen dieses Jahr mehr als 1.000 Stationen modernisiert werden. Zudem werden bis 2030 in ganz Deutschland 710 BahnhÃ¶fe grundlegend renoviert, 130 BahnhÃ¶fe sollen es allein noch 2026 sein. Hauptaugenmerk soll auf der VerschÃ¶nerung der EmpfangsgebÃ¤ude liegen. Zudem soll mit zusÃ¤tzlichen 50 Millionen Euro an den BahnhÃ¶fen fÃ¼r mehr Sicherheit und Sauberkeit gesorgt werden.
Wirtschaft
DB investiert 20 Milliarden Euro in Sanierung von BahnhÃ¶fen
- dts - 18. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn will bis 2030 jedes Jahr vier Milliarden Euro in die Renovierung alter BahnhÃ¶fe investieren.
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