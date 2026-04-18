Luftfrachtbranche will priorisierte Versorgung mit Kerosin

FedEx und UPS (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts drohender FlugausfÃ¤lle aufgrund von Kerosinknappheit fordern Luftfrachtunternehmen eine bevorzugte Versorgung mit Treibstoff.



"Wir kommen mÃ¶glicherweise in eine Situation, dass in Deutschland Kerosin zugeteilt werden muss, wie es in Italien bereits der Fall ist", sagte Claus Wagner, Vorsitzender des Verbands der Air Cargo Abfertiger Deutschlands (VACAD), der "Welt am Sonntag". "Es droht dann ein Szenario wie in der Corona-Pandemie. Vor allem kleinere FlughÃ¤fen werden irgendwann nur noch eingeschrÃ¤nkt oder gar nicht mehr angeflogen werden."



Ein Ausfall der FrachtkapazitÃ¤ten insbesondere an den dezentralen FlughÃ¤fen kÃ¶nne "erhebliche Auswirkungen auf die Lieferketten der deutschen Industrie" haben, warnte Wagner. "Im Falle einer kerosinseitigen Ressourcenknappheit ist eine priorisierte Versorgung der Luftfrachtlogistik Ã¶konomisch zwingend", sagte Christopher Stoller, PrÃ¤sident des Aircargo Club Deutschland (ACD), der Zeitung. "Der Luftfrachtsektor fungiert als kritisches RÃ¼ckgrat globaler Lieferketten und industrieller WertschÃ¶pfung. Die Sicherstellung wirtschaftlicher StabilitÃ¤t muss primÃ¤re ZielgrÃ¶ÃŸe sein."



Nach EinschÃ¤tzung des Luftfahrtexperten Heinrich GroÃŸbongardt droht in der europÃ¤ischen Kerosinversorgung aufgrund fehlender RaffineriekapazitÃ¤ten eine VersorgungsslÃ¼cke von bis zu 100.000 Tonnen Treibstoff pro Tag, was 20.000 MittelstreckenflÃ¼gen pro Tag entspreche. "Im Sommer kÃ¶nnte es in Deutschland zu einer Kerosin-Triage kommen", sagte GroÃŸbongardt der "Welt am Sonntag". "Berlin und BrÃ¼ssel mÃ¼ssen dann entscheiden, welche FlÃ¼ge prioritÃ¤r mit Treibstoff versorgt werden."

