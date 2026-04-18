Finanzen

Verdi bezeichnet steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie als "Rohrkrepierer"

  • dts - 18. April 2026
Bild vergrößern: Verdi bezeichnet steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie als Rohrkrepierer
Frank Werneke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verdi-Chef Frank Werneke hat die schwarz-rote Bundesregierung fÃ¼r die geplante "EntlastungsprÃ¤mie" kritisiert. "Die 1.000 Euro, die von der Bundesregierung jetzt ins Schaufenster gestellt werden, werden sich aus meiner Sicht als Rohrkrepierer erweisen", sagte der Vorsitzende der zweitgrÃ¶ÃŸten deutschen Gewerkschaft dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben). "Damit werden groÃŸe Erwartungen geweckt. Aber welcher Arbeitgeber wird das Geld freiwillig bezahlen?", fragte Werneke.

Er argumentierte, dass selbst Bund, LÃ¤nder und Kommunen nicht vorhÃ¤tten, ihren BeschÃ¤ftigten die PrÃ¤mie zu zahlen. "Wenn nicht mal der Staat seine eigenen Gesetze umsetzen will, warum sollten das dann private Arbeitgeber tun? Auch in Tarifverhandlungen bringen uns Einmalzahlungen nicht weiter", fÃ¼gte Werneke hinzu.

Der Verdi-Chef warf der Bundesregierung eine zu starke Schonung der MineralÃ¶lkonzerne vor. "Wir brauchen dringend einen Preisdeckel fÃ¼r Kraftstoffe", sagte er. Luxemburg und Belgien hÃ¤tten maximale Profitmargen fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne festgelegt. Dass in Deutschland die Steuern auf Diesel und Benzin fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent gesenkt werden sollen, sei zwar nicht verkehrt, reiche aber nicht aus.

Die sogenannten "Ãœbergewinne" der MineralÃ¶lkonzerne mÃ¼ssten an die BÃ¼rger zurÃ¼ckgegeben werden, forderte er. "Dass die Bundesregierung die Konzerne schont und nicht stÃ¤rker in Verantwortung nimmt, sehe ich kritisch", sagte der Gewerkschaftschef.

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