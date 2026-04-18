BDI glaubt nicht an EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Mehrheit der BeschÃ¤ftigten

Peter Leibinger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der deutschen Unternehmen wird ihren Mitarbeitern nach EinschÃ¤tzung von BDI-Chef Peter Leibinger keine EntlastungsprÃ¤mie von bis zu 1.000 Euro zahlen kÃ¶nnen.



"Die meisten Unternehmen werden nicht in der Lage sein, die 1.000-Euro-PrÃ¤mie zu zahlen", sagte Leibinger der "Rheinischen Post" (Samstag). "Vorbild ist ja die PrÃ¤mie in der Coronakrise in HÃ¶he von bis zu 3.000 Euro", so Leibinger. Viele Firmen hÃ¤tten damals die Gelegenheit genutzt. "Aber heute sind wir drei Rezessionsjahre weiter. Die Firmen haben eine massive Unterauslastung, die AuftragsbÃ¼cher sind leer", sagte der PrÃ¤sident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).



Er dÃ¤mpfte zudem Erwartungen an den Tankrabatt zur Linderung der Energiepreiskrise. "Wir haben es nicht mit einem kurzen Preisschock, sondern mit einer strukturellen Verteuerung von Energie zu tun. Die Energiepreise werden nicht einfach schnell wieder sinken, sondern, wenn wir GlÃ¼ck haben, im Jahreslauf 2027 langsam wieder zurÃ¼ckgehen", so Leibinger. "Der Staat kann eine dauerhafte MarktverÃ¤nderung nicht wegsubventionieren", sagte der BDI-Chef.



Der Tankrabatt kÃ¶nne zwar kurzfristig eine wirksame Option sein. Doch "es wÃ¤re sinnvoller gewesen, gezielt betroffene Branchen und Menschen mit niedrigen Einkommen zu unterstÃ¼tzen, die besonders von solchen abrupten PreiserhÃ¶hungen betroffen sind", kritisierte er. Und fÃ¼gte hinzu: "Es ist historisch unglÃ¼cklich, dass der Iran-Krieg und die Debatte Ã¼ber die hohen Spritpreise die fÃ¼r Deutschland entscheidenden Reformfragen Ã¼berdecken. Darauf sollte die Regierung jetzt ihre ganze Energie konzentrieren." Eine Ãœbergewinnsteuer lehnte Leibinger als "untauglich" ab.

