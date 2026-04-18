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Trump will iranisches Uran in die USA bringen

  • AFP - 18. April 2026, 00:40 Uhr
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Trump in Phoenix
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Trump will das iranische Uran nach einem Friedensabkommen mit dem Iran in die USA bringen. Washington werde dabei helfen, das angereicherte Uran aus den iranischen Atomanlagen zu bergen, die bei Angriffen der USA im vergangenen Jahr getroffen worden waren.

US-PrÃ¤sident Donald Trump will das iranische Uran nach einem Friedensabkommen mit dem Iran in die USA bringen. Washington werde Teheran dabei helfen, das angereicherte Uran aus den iranischen Atomanlagen zu bergen, die bei Angriffen der USA im Juni vergangenen Jahres getroffen worden waren, fÃ¼gte Trump am Freitag bei einer Rede in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona hinzu.

Jemand habe ihn gefragt: "Wie sollen wir an den Atomstaub kommen?", sagte Trump bei einer Veranstaltung der ihm nahestenden Jugendorganisation Turning Point USA mit Blick auf das iranische Uran. "Wir werden es bekommen, indem wir mit dem Iran reingehen, mit vielen Baggern", fÃ¼gte Trump hinzu. "Wir brauchen die grÃ¶ÃŸten Bagger, die Ihr Euch vorstellen kÃ¶nnt."

"Aber wir werden zusammen mit dem Iran reingehen", bekrÃ¤ftigte Trump. "Wir werden es bekommen. Wir werden es sehr bald zurÃ¼ck in die USA bringen."

Die Urananreicherung steht im Zentrum des Streits zwischen den USA und dem Iran. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies und versichert, sein Atomprogramm lediglich zur zivilen Nutzung zu betreiben. Trump hatte den Ende Februar begonnenen Krieg gegen den Iran unter anderem damit begrÃ¼ndet, Teheran stehe kurz vor dem Bau von Atomwaffen und kÃ¶nne damit "bald" sogar die USA angreifen.

Nach EinschÃ¤tzung der Internationalen AtomenergiebehÃ¶rde (IAEA) ist der Iran das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf 60 Prozent anreichert. Zur Herstellung von AtomsprengkÃ¶pfen ist auf 90 Prozent angereichertes Uran nÃ¶tig, zur Stromerzeugung mit Atomkraft ist eine Anreicherung auf 3,67 Prozent ausreichend.

Bereits am Donnerstag hatte Trump mit Verweis auf den Iran vor Journalisten gesagt: "Sie haben zugestimmt, uns den Atomstaub zurÃ¼ckzugeben."

Der Iran hatte eine angebliche Bereitschaft zur Ãœbergabe seines angereicherten Urans im Rahmen der Verhandlungen mit den USA am Freitag allerdings dementiert. "Irans angereichertes Uran wird nirgendwohin transferiert", sagte der Sprecher des iranischen AuÃŸenministeriums, Esmail Bakaei.

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