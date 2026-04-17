Eine Friedensvereinbarung mit dem Iran ist nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump "sehr nah". Es gebe bei den GesprÃ¤chen "Ã¼berhaupt keine Knackpunkte" mehr, sagte Trump am Freitag in einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur AFP. "Wir sind sehr nah dran. Es sieht so aus, als ob es fÃ¼r alle sehr gut sein wird. Wir sind sehr nah dran, einen Deal zu haben."
Trump verwies unter anderem auf die vom Iran angekÃ¼ndigte Ã–ffnung der strategisch wichtigen StraÃŸe von Hormus. "Die Meerenge wird offen sein, sie ist schon offen", sagte der PrÃ¤sident. "Und die Dinge laufen sehr gut."
Auf die Frage, warum er nicht jetzt schon eine Vereinbarung mit dem Iran verkÃ¼nden kÃ¶nne, sagte Trump, er wolle eine Ãœbereinkunft erst schriftlich fixiert haben. "Ich tue das nicht, ich kriege es schriftlich." Trump telefonierte wÃ¤hrend eines Besuchs in der US-GlÃ¼cksspielmetropole Las Vegas mit AFP.
Der Iran hatte am Freitag nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r Handelsschiffe verkÃ¼ndet. Trump begrÃ¼ÃŸte dies auf seiner Onlineplattform Truth Social und sprach von einem "groÃŸartigen und brillanten Tag fÃ¼r die Welt". Der US-PrÃ¤sident hat zuletzt wiederholt eine baldige Friedensvereinbarung mit dem Iran in Aussicht gestellt.
Eine erste Verhandlungsrunde zwischen beiden LÃ¤ndern am vergangenen Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad war ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Nach Angaben Trumps kÃ¶nnte es bald zu einer zweiten GesprÃ¤chsrunde kommen. In dem Ende Februar begonnen Iran-Krieg hatten sich Washington und Teheran am 7. April auf eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe geeinigt.
Brennpunkte
Trump zu AFP: Friedensabkommen mit dem Iran "sehr nah"
- AFP - 17. April 2026, 19:44 Uhr
Eine Friedensvereinbarung mit dem Iran ist nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump 'sehr nah'. Es gebe bei den GesprÃ¤chen 'Ã¼berhaupt keine Knackpunkte' mehr, sagte Trump in einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur AFP.
Eine Friedensvereinbarung mit dem Iran ist nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump "sehr nah". Es gebe bei den GesprÃ¤chen "Ã¼berhaupt keine Knackpunkte" mehr, sagte Trump am Freitag in einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur AFP. "Wir sind sehr nah dran. Es sieht so aus, als ob es fÃ¼r alle sehr gut sein wird. Wir sind sehr nah dran, einen Deal zu haben."
Weitere Meldungen
Ein Viertel der franzÃ¶sischen Eltern ist noch immer davon Ã¼berzeugt, dass SchlÃ¤ge auf den Po eine effiziente Erziehungsmethode seien. "AlltÃ¤gliche Gewalt zu erzieherischenMehr
Paris (dts Nachrichtenagentur) - Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind sich weiter uneins Ã¼ber eine mÃ¶gliche Beteiligung der USA anMehr
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat eine Hilfe der Nato bei der Sicherung der StraÃŸe von Hormus abgelehnt. "Jetzt, wo die Situation an der StraÃŸe von Hormus zu Ende ist, habe ichMehr
Top Meldungen
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) hat den in Deutschland geplanten Tankrabatt kritisiert. "Solche MaÃŸnahmen sind problematisch", sagteMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die mÃ¶gliche Abschaffung eines Feiertags als Beitrag zur BewÃ¤ltigung der aktuellen Krise ist laut stellvertretendem Regierungssprecher SteffenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt angesichts drohender Kerosin-Knappheit vor Insolvenzen von Fluggesellschaften und SchÃ¤den fÃ¼rMehr