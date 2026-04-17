Trump zu AFP: Friedensabkommen mit dem Iran "sehr nah"

US-PrÃ¤sident Trump

Eine Friedensvereinbarung mit dem Iran ist nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump 'sehr nah'. Es gebe bei den GesprÃ¤chen 'Ã¼berhaupt keine Knackpunkte' mehr, sagte Trump in einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur AFP.

Eine Friedensvereinbarung mit dem Iran ist nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump "sehr nah". Es gebe bei den GesprÃ¤chen "Ã¼berhaupt keine Knackpunkte" mehr, sagte Trump am Freitag in einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur AFP. "Wir sind sehr nah dran. Es sieht so aus, als ob es fÃ¼r alle sehr gut sein wird. Wir sind sehr nah dran, einen Deal zu haben."



Trump verwies unter anderem auf die vom Iran angekÃ¼ndigte Ã–ffnung der strategisch wichtigen StraÃŸe von Hormus. "Die Meerenge wird offen sein, sie ist schon offen", sagte der PrÃ¤sident. "Und die Dinge laufen sehr gut."



Auf die Frage, warum er nicht jetzt schon eine Vereinbarung mit dem Iran verkÃ¼nden kÃ¶nne, sagte Trump, er wolle eine Ãœbereinkunft erst schriftlich fixiert haben. "Ich tue das nicht, ich kriege es schriftlich." Trump telefonierte wÃ¤hrend eines Besuchs in der US-GlÃ¼cksspielmetropole Las Vegas mit AFP.



Der Iran hatte am Freitag nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r Handelsschiffe verkÃ¼ndet. Trump begrÃ¼ÃŸte dies auf seiner Onlineplattform Truth Social und sprach von einem "groÃŸartigen und brillanten Tag fÃ¼r die Welt". Der US-PrÃ¤sident hat zuletzt wiederholt eine baldige Friedensvereinbarung mit dem Iran in Aussicht gestellt.



Eine erste Verhandlungsrunde zwischen beiden LÃ¤ndern am vergangenen Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad war ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Nach Angaben Trumps kÃ¶nnte es bald zu einer zweiten GesprÃ¤chsrunde kommen. In dem Ende Februar begonnen Iran-Krieg hatten sich Washington und Teheran am 7. April auf eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe geeinigt.