Bahn-Chefin erteilt 9-Euro-Ticket klare Absage

9-Euro-Ticket (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, will den Preis fÃ¼r das Deutschlandticket nicht wieder auf 9 Euro reduzieren. "Das 9-Euro-Ticket war und ist in keiner Weise finanzierbar", sagte die Bahn-Chefin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).



"Selbst bei 63 Euro sind noch jedes Jahr drei Milliarden Euro von Bund und LÃ¤ndern zusÃ¤tzlich nÃ¶tig." Sie wÃ¼nsche sich daher keine Neuauflage des gÃ¼nstigen Fahrscheins, erklÃ¤rte Palla.



Das 9-Euro-Ticket galt im Sommer 2022 von Juni bis August. Damals waren im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine die Energiepriese sehr stark angestiegen. Mit dem gÃ¼nstigen Fahrschein fÃ¼r den Nah- und Regionalverkehr sollten Pendler entlastet werden. Im Anschluss wurde das Deutschlandticket zum Preis von 49 Euro eingefÃ¼hrt. Mittlerweile liegt der Preis bei 63 Euro. Mit dem Anstieg der Sprit- und Energiekosten seit dem Iran-Krieg werden derzeit wieder vermehrt Rufe nach Entlastungen fÃ¼r Pendler laut. Unter anderem wird ein Rabatt auf das Deutschlandticket diskutiert.



Mit Blick auf diese Diskussion sagte Palla nun, dass sie das 9-Euro-Ticket nicht wieder haben wolle. Auf die Frage, ob sie sich eine Neuauflage des gÃ¼nstigen Fahrscheins gewÃ¼nscht hÃ¤tte, anstatt Autofahrer steuerlich zu entlasten, antwortetet die Bahn-Chefin: "Nein, das hÃ¤tte ich mir nicht gewÃ¼nscht."

