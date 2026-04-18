Politik

VerbÃ¤nde rufen zu Demonstrationen fÃ¼r Energiewende auf

  • AFP - 18. April 2026, 04:01 Uhr
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FrÃ¼here Demonstration von "Fridays for Future"
Bild: AFP

Ein breites BÃ¼ndnis von UmweltverbÃ¤nden ruft fÃ¼r Samstag in den Metropolen Berlin, Hamburg, MÃ¼nchen und KÃ¶ln zu Demonstrationen fÃ¼r die Energiewende auf. Gefordert wird die Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas.

Ein breites BÃ¼ndnis von UmweltverbÃ¤nden ruft fÃ¼r Samstag in den Metropolen Berlin, Hamburg, MÃ¼nchen und KÃ¶ln (jeweils ab 12.00 Uhr) zu Demonstrationen fÃ¼r die Energiewende auf. Unter dem Motto "Enerneuerbare Energien verteidigen" fordern die Initiatoren eine Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas. Scharfe Kritik gibt es dabei an PlÃ¤nen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), der vorgeworfen wird, durch ihre GesetzesplÃ¤ne den Ã–ko-Strom-Ausbau abwÃ¼rgen zu wollen.

"Fossile Energien bedrohen unsere Sicherheit", heiÃŸt es in dem Demonstrationsaufruf mit Blick auf steigende Energiepreise vor dem Hintergrund des Iran-Krieges und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Hingegen schÃ¼tze der Ausbau Erneuerbarer Energien vor eskalierenden Kosten und senke dauerhaft den Strompreis. Initiatoren sind unter anderem Greenpeace, WWF, Fridays for Future, Deutsche Umwelthilfe, Germanwatch und das Netzwerk Campact. Auf den Kundgebungen wollen auch Politikerinnen und Politiker von GrÃ¼nen, Linkspartei und SPD sprechen.

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