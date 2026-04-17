In einer Rede vor Studierenden in Kamerun hat Papst Leo XIV. am Freitag vor einer VerstÃ¤rkung von "Polarisierung, Konflikten, Angst und Gewalt" durch die Anwendung von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) gewarnt. Zugleich kritisierte er die "ZerstÃ¶rung der Umwelt" durch die Ausbeutung seltener Erden zur Beschleunigung des digitalen Wandels.Â
"Die Herausforderung durch diese Systeme ist grÃ¶ÃŸer als sie scheint", mahnte der Papst mit Blick auf KÃ¼nstliche Intelligenz. "Es geht nicht nur um die Nutzung neuer Technologien, sondern um den allmÃ¤hlichen Austausch der RealitÃ¤t durch ihre Simulation", sagte der Pontifex in einer Rede an der Katholischen UniversitÃ¤t von Zentralafrika in der Hauptstadt Jaunde.
Auf diese Weise verbreiteten sich "Polarisierung, Konflikte, Angst und Gewalt. Es geht nicht nur um die Gefahr von IrrtÃ¼mern, sondern um einen grundlegenden Wandel in unserer Beziehung zur Wahrheit", gab der Papst zu bedenken.Â
"Wenn die Simulation zur Norm" werde, lebten alle "in einer undurchlÃ¤ssigen Blase" und fÃ¼hlten sich "bedroht durch alles, was anders ist", warnte er.
Die Ã„uÃŸerungen des Papstes erfolgten auch vor dem Hintergrund zunehmender Kritik an der Nutzung KI-generierter Bilder durch US-PrÃ¤sident Donald Trump zu politischen Zwecken. Nach scharfer Kritik des Papstes am Iran-Krieg hatte Trump am Sonntag ein mit Hilfe von KI erstelltes Bild verÃ¶ffentlicht, das ihn als Heiligen zeigt. Die von christlichen Ikonen inspirierte Illustration wurde einen Tag spÃ¤ter wieder gelÃ¶scht.
An der UniversitÃ¤t in Jaunde appellierte der in den USA geborene Papst an die Studierenden, "die Verschiedenheit der Menschen" einer "funktionalen Antwort" von Chatbots vorzuziehen.
Der Papst, der derzeit eine elftÃ¤gige Afrikareise absolviert, sprach auf FranzÃ¶sisch vor Studierenden aus Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik, der Republik Kongo, Gabun, Ã„quatorialguinea und dem Tschad.Â
Politik
Papst: KÃ¼nstliche Intelligenz verstÃ¤rkt "Konflikte, Angst und Gewalt"
- AFP - 17. April 2026, 20:50 Uhr
In einer Rede vor Studierenden in Kamerun hat Papst Leo XIV. am Freitag vor einer VerstÃ¤rkung von 'Polarisierung, Konflikten, Angst und Gewalt' durch die Anwendung von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) gewarnt.
In einer Rede vor Studierenden in Kamerun hat Papst Leo XIV. am Freitag vor einer VerstÃ¤rkung von "Polarisierung, Konflikten, Angst und Gewalt" durch die Anwendung von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) gewarnt. Zugleich kritisierte er die "ZerstÃ¶rung der Umwelt" durch die Ausbeutung seltener Erden zur Beschleunigung des digitalen Wandels.Â
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