Mehrere LÃ¤nder einigen sich auf Hormus-Mission - Merz bietet MinenrÃ¤umer

Hormus-Konferenz in Paris

Etwa ein Dutzend LÃ¤nder, darunter Deutschland, hat sich auf einen internationalen Einsatz zur Absicherung der StraÃŸe von Hormus nach dem Ende der Kampfhandlungen geeinigt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stellte am Freitag in Paris die Beteiligung der Bundeswehr beim MinenrÃ¤umen und bei der SeeaufklÃ¤rung in Aussicht.

Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges haben sich mehr als ein Dutzend LÃ¤nder auf einen internationalen Einsatz zur Absicherung der StraÃŸe von Hormus nach einem Ende der Kampfhandlungen geeinigt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stellte am Freitag in Paris die Beteiligung der Bundeswehr beim MinenrÃ¤umen und bei der SeeaufklÃ¤rung in Aussicht. Noch wÃ¤hrend der von Frankreich und GroÃŸbritannien einberufenen Konferenz erklÃ¤rte der Iran, dass die fÃ¼r den Welthandel wichtige Meerenge wÃ¤hrend der derzeitigen Waffenruhe geÃ¶ffnet werden solle.Â



An der Konferenz nahmen Vertreter von 50 Staaten und Organisationen teil, darunter etwa 30 Staats- und Regierungschefs. Die meisten von ihnen waren per Video zugeschaltet.



Merz begrÃ¼ÃŸte die iranische AnkÃ¼ndigung und forderte zugleich, dass die Ã–ffnung "zuverlÃ¤ssig" und "dauerhaft" sein mÃ¼sse. "Dies muss in vollkommener Ãœbereinstimmung mit dem internationalen Seerecht so ausgestaltet werden, dass es keinerlei EinschrÃ¤nkungen gibt", fÃ¼gte Merz hinzu.Â Auch Zahlungen fÃ¼r eine Durchfahrt, "in welcher Form auch immer", dÃ¼rfe es nicht geben, betonte Merz.Â



Als Bedingungen fÃ¼r den geplanten internationalen Einsatz nannte Merz ein Ende der Kampfhandlungen und eine "sichere Rechtsgrundlage, etwa in Form einer Resolution des UN-Sicherheitsrates".Â



Eine Beteiligung der USA an dem Einsatz sei "wÃ¼nschenswert", fÃ¼gte er hinzu. "Dieser Krieg darf nicht zum transatlantischen Stresstest werden", sagte Merz. Zur Rolle der USA gab es jedoch unterschiedliche Ansichten.



Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron lehnte eine Beteiligung der USA strikt ab. Die Mission solle "klar von den Kriegsparteien getrennt sein", betonte er. Dabei solle es aber Absprachen mit den USA und mit Israel geben, fÃ¼gte er hinzu.Â



Frankreich und GroÃŸbritannien zeigten sich bereit, die Leitung der multinationalen Mission zu Ã¼bernehmen. Der Einsatz solle beginnen, "sobald die UmstÃ¤nde es zulassen", sagte der britische Premierminister Keir Starmer in Paris. "Das wird eine streng friedliche und defensive Mission, um die Handelsschifffahrt zu gewÃ¤hrleisten und die MinenrÃ¤umung zu unterstÃ¼tzen", betonte er. Bei den ErklÃ¤rungen der Staats- und Regierungschefs nach der Konferenz waren keine Journalistenfragen zugelassen.Â



Frankreich hat nach eigenen Angaben bereits einen FlugzeugtrÃ¤ger, zehn Kriegsschiffe und 50 Flugzeuge im Mittelmeer und im Nahen Osten im Einsatz.



In Deutschland lÃ¶ste eine Beteiligung der Bundeswehr Kritik aus. Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack warnte vor einer Ãœberlastung der deutschen SeestreitkrÃ¤fte. "Wir haben die kleinste Marine aller Zeiten, aber eine Masse an Aufgaben", sagte Kaack vor der Pariser Konferenz der "Wirtschaftswoche".Â Linken-Chef Jan van Aken forderte Vorrang fÃ¼r diplomatische Initiativen. "Statt darÃ¼ber zu diskutieren, wie man die StraÃŸe von Hormus militÃ¤risch sichert, muss es zuallererst darum gehen, eine umfassende FriedenslÃ¶sung zu erreichen", sagte van Aken.Â



Die fÃ¼r den Welthandel wichtige StraÃŸe von Hormus war zuletzt von einer doppelten Blockade betroffen: Der Iran versperrte seit Beginn der US-israelischen Angriffe Ende Februar weitgehend die Meerenge, indem er Schiffe angriff, mit Angriffen drohte oder GebÃ¼hren verlangte.Â



Das US-MilitÃ¤r blockierte seinerseits seit Anfang dieser WocheÂ Schiffe, die iranische HÃ¤fen anlaufen wollen.Â US-PrÃ¤sident Donald Trump verhÃ¤ngte diese Blockade, nachdem der Iran nicht die erwarteten ZugestÃ¤ndnisse beim Atomprogramm gemacht hatte.Â Sie solle ungeachtet der von Iran verkÃ¼ndeten Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus fortgesetzt werden, bis es ein umfassendes Abkommen mit dem Iran gebe, sagte Trump am Freitag.Â



Der US-PrÃ¤sident erklÃ¤rte zudem, dass er ein Hilfsangebot der Nato mit Blick auf die StraÃŸe von Hormus abgelehnt habe. "Jetzt, wo die Situation an der StraÃŸe von Hormus zu Ende ist, habe ich einen Anruf von der Nato bekommen, ob wir Hilfe brauchen", schrieb er auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Ich habe ihnen gesagt, sie sollen wegbleiben", fÃ¼gte er hinzu. Es blieb allerdings unklar, ob er damit auf die geplante internationale Mission anspielte, die mit der Nato nichts zu tun hat - und keineswegs als UnterstÃ¼tzung der USA geplant ist.Â