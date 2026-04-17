In einem Berufungsverfahren um den Tod eines siebenjÃ¤hrigen Jungen beim Schwimmunterricht in Konstanz sind die Strafen fÃ¼r zwei Lehrerinnen gemildert worden. Das Landgericht Konstanz Ã¤nderte ein vorhergehendes Urteil ab und verhÃ¤ngte Geldstrafen in HÃ¶he von 9000 Euro und 8500 Euro, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Im Februar 2025 waren die Lehrerinnen wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung verurteilt worden. Das Kind war im September 2023 ertrunken.
Die bei ihrer Verurteilung vom Konstanzer Amtsgericht 44 Jahre alte Lehrerin wurde zunÃ¤chst zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf BewÃ¤hrung verurteilt. Gegen ihre damals 26 Jahre alte Kollegin verhÃ¤ngte das Gericht damals eine BewÃ¤hrungsstrafe von sechs Monaten.
Brennpunkte
Tod von SiebenjÃ¤hrigem bei Schwimmunterricht: Mildere Strafen in Konstanz
- AFP - 17. April 2026, 16:02 Uhr
In einem Berufungsverfahren um den Tod eines Jungen beim Schwimmunterricht in Konstanz sind die Strafen fÃ¼r zwei Lehrerinnen gemildert worden. Das Landgericht Konstanz verhÃ¤ngte Geldstrafen in HÃ¶he von 9000 und 8500 Euro, wie das Gericht mitteilte.
In einem Berufungsverfahren um den Tod eines siebenjÃ¤hrigen Jungen beim Schwimmunterricht in Konstanz sind die Strafen fÃ¼r zwei Lehrerinnen gemildert worden. Das Landgericht Konstanz Ã¤nderte ein vorhergehendes Urteil ab und verhÃ¤ngte Geldstrafen in HÃ¶he von 9000 Euro und 8500 Euro, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Im Februar 2025 waren die Lehrerinnen wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung verurteilt worden. Das Kind war im September 2023 ertrunken.
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