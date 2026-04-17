Teheran verkÃ¼ndet Ã–ffnung von StraÃŸe von Hormus - USA wollen Irans HÃ¤fen weiter blockieren

Satellitenbild der StraÃŸe von Hormus

Die fÃ¼r den weltweiten Ã–lhandel immens wichtige StraÃŸe von Hormus wird nach Angaben aus Teheran vorerst 'vollstÃ¤ndig' geÃ¶ffnet. US-PrÃ¤sident Donald Trump begrÃ¼ÃŸte diesen Schritt - will die US-Blockade iranischer HÃ¤fen aber fortsetzen.

Die fÃ¼r den weltweiten Ã–lhandel Ã¤uÃŸerst wichtige StraÃŸe von Hormus wird nach Angaben aus Teheran vorerst "vollstÃ¤ndig" fÃ¼r die zivile Schifffahrt geÃ¶ffnet. "Die Durchfahrt fÃ¼r alle Handelsschiffe durch die StraÃŸe von Hormus ist fÃ¼r die verbleibende Zeit der Waffenruhe vollstÃ¤ndig offen", erklÃ¤rte der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi am Freitag im Onlinedienst X.



US-PrÃ¤sident Donald Trump begrÃ¼ÃŸte den Schritt - kÃ¼ndigte aber zugleich an, dass die US-Blockade iranischer HÃ¤fen bis zu einem Abkommen mit Teheran Ã¼ber ein endgÃ¼ltiges Ende der KÃ¤mpfe bestehen bleibe.



"Die Seeblockade bleibt, soweit sie den Iran betrifft, so lange in vollem Umfang in Kraft, bis unsere Transaktion mit dem Iran zu hundert Prozent abgeschlossen ist", erklÃ¤rte Trump auf seinem Onlinedienst Truth Social. Der US-PrÃ¤sident zeigte sich Ã¼berzeugt, dass ein Abkommen mit dem Iran "sehr schnell" erzielt werden dÃ¼rfte.



Das iranische Staatsfernsehen berichtete derweil, die Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus gelte nicht fÃ¼r Kriegsschiffe. FÃ¼r diese bleibe eine Durchfahrt "verboten".



Irans AuÃŸenminister Araghtschi lieÃŸ bei seiner AnkÃ¼ndigung zur Ã–ffnung der Meerenge offen, ob er die Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel meinte oder die zwischen dem Iran und den USA. Die Waffenruhe im Libanon war in der Nacht zum Freitag in Kraft getreten, sie wurde fÃ¼r zehn Tage vereinbart. Die Feuerpause zwischen den USA und dem Iran endet theoretisch am kommenden Mittwoch.



Unmittelbar nach der AnkÃ¼ndigung Araghtschis fiel der Ã–lpreis um zunÃ¤chst gut zehn Prozent. Der Preis fÃ¼r ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fÃ¼r die Lieferung im Juni sank am Nachmittag um 10,42 Prozent auf 89,11 Dollar (75,25 Euro). Die US-Referenzsorte WTI wurde sogar fÃ¼r 11,11 Prozent weniger gehandelt und sank auf 84,11 Dollar pro Barrel. Kurz zuvor waren die Ã–lpreise bereits angesichts von Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran um fÃ¼nf Prozent gesunken.



Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar war die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports verlÃ¤uft, de facto durch die iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise fÃ¼r Ã–l und FlÃ¼ssiggas in die HÃ¶he getrieben.



Der franzÃ¶sische Staatschef Emmanuel Macron begrÃ¼ÃŸte die iranische AnkÃ¼ndigung einer Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus. Er forderte zugleich eine "vollstÃ¤ndige" Ã–ffnung der Meerenge ohne Vorbedingungen durch alle Konfliktparteien.



Nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Â muss eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus "zuverlÃ¤ssig" und "dauerhaft" sein. Die iranische AnkÃ¼ndigung einer Ã–ffnung der Meerenge wÃ¤hrend der bestehenden Waffenruhe bezeichnete Merz als "gute Nachricht". "Aber dies muss in vollkommener Ãœbereinstimmung mit dem internationalen Seerecht so ausgestaltet werden, dass es keinerlei EinschrÃ¤nkungen gibt", fÃ¼gte Merz hinzu.Â



Macron und Merz Ã¤uÃŸerten sich bei einer internationalen Konferenz zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus mit Vertretern von rund 50 Staaten und Organisationen in Paris. An dem Treffen nahmen neben Macron und Merz der britische Premierminister Keir Starmer und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni teil.



Deutschland kÃ¶nnte sich nach Angaben aus Berliner Regierungskreisen an einer Mission zum Schutz der Meerenge mit MinenrÃ¤umung oder SeefernaufklÃ¤rung beteiligen.



Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit US-israelischen Angriffen begonnen, bei denen unter anderem der oberste FÃ¼hrer Ali Chamenei getÃ¶tet worden war. Der Iran reagierte mit Angriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region - und der de-facto-Blockade der StraÃŸe von Hormus. Am 7. April einigten sich die USA und der Iran auf eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe.



Am vergangenen Wochenende endeten Verhandlungen fÃ¼r einen dauerhaften Frieden zwischen dem Iran und den USA in der pakistanischen Hautstadt Islamabad ohne Einigung. Trump verhÃ¤ngte daraufhin die Blockade iranischer HÃ¤fen. Es gibt aber weiter BemÃ¼hungen, ein Friedensabkommen zu erreichen. Trump hat wiederholt erklÃ¤rt, ein solcher Deal kÃ¶nne bald abgeschlossen werden.