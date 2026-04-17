43 Jahre nach Tat: Prozess um TÃ¶tung von Sexarbeiter in Hamburg begonnen

Darstellung der Justitia

43 Jahre nach der TÃ¶tung eines transsexuellen Prostituierten hat in Hamburg der Prozess gegen den mutmaÃŸlichen TÃ¤ter begonnen. Dem zum Anklagezeitpunkt 61-JÃ¤hrigen wird vorgeworfen, das Opfer im Januar 1983 in dessen Wohnwagen erschossen zu haben.

43 Jahre nach der TÃ¶tung eines transsexuellen Prostituierten hat am Freitag in Hamburg der Prozess gegen den mutmaÃŸlichen TÃ¤ter begonnen. Dem zum Zeitpunkt der Anklage 61-JÃ¤hrigen wird vorgeworfen, das Opfer im Januar 1983 in dessen Wohnwagen in Hamburg erschossen zu haben, wie es von der Staatsanwaltschaft hieÃŸ. Er muss sich wegen Mordes verantworten.



In der Tatnacht soll der Angeklagte in das Auto seines spÃ¤teren Opfers gestiegen und mit ihm zu dessen auf einem Parkplatz abgestellten Wohnwagen gefahren sein. Dort soll er dreimal mit einem Revolver auf den Sexarbeiter geschossen haben. Das Opfer wurde am Kopf, an der Brust und am Oberschenkel getroffen. AnschlieÃŸend nahm der Angeklagte Bargeld in HÃ¶he von mindestens 200 Mark an sich und floh. Der Prostituierte verblutete.



Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte heimtÃ¼ckisch, aus Habgier und in der Absicht handelte, Bargeld zu entwenden. FÃ¼r den Prozess wurden neun weitere Verhandlungstage bis Mitte Juni angesetzt.