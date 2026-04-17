Brennpunkte

43 Jahre nach Tat: Prozess um TÃ¶tung von Sexarbeiter in Hamburg begonnen

  • AFP - 17. April 2026, 15:41 Uhr
Bild vergrößern: 43 Jahre nach Tat: Prozess um TÃ¶tung von Sexarbeiter in Hamburg begonnen
Darstellung der Justitia
Bild: AFP

43 Jahre nach der TÃ¶tung eines transsexuellen Prostituierten hat in Hamburg der Prozess gegen den mutmaÃŸlichen TÃ¤ter begonnen. Dem zum Anklagezeitpunkt 61-JÃ¤hrigen wird vorgeworfen, das Opfer im Januar 1983 in dessen Wohnwagen erschossen zu haben.

43 Jahre nach der TÃ¶tung eines transsexuellen Prostituierten hat am Freitag in Hamburg der Prozess gegen den mutmaÃŸlichen TÃ¤ter begonnen. Dem zum Zeitpunkt der Anklage 61-JÃ¤hrigen wird vorgeworfen, das Opfer im Januar 1983 in dessen Wohnwagen in Hamburg erschossen zu haben, wie es von der Staatsanwaltschaft hieÃŸ. Er muss sich wegen Mordes verantworten.

In der Tatnacht soll der Angeklagte in das Auto seines spÃ¤teren Opfers gestiegen und mit ihm zu dessen auf einem Parkplatz abgestellten Wohnwagen gefahren sein. Dort soll er dreimal mit einem Revolver auf den Sexarbeiter geschossen haben. Das Opfer wurde am Kopf, an der Brust und am Oberschenkel getroffen. AnschlieÃŸend nahm der Angeklagte Bargeld in HÃ¶he von mindestens 200 Mark an sich und floh. Der Prostituierte verblutete.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte heimtÃ¼ckisch, aus Habgier und in der Absicht handelte, Bargeld zu entwenden. FÃ¼r den Prozess wurden neun weitere Verhandlungstage bis Mitte Juni angesetzt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Trump hÃ¤lt an Blockade iranischer Schiffe in StraÃŸe von Hormus fest
    Trump hÃ¤lt an Blockade iranischer Schiffe in StraÃŸe von Hormus fest

    Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem der Iran angekÃ¼ndigt hat, seine Blockade der StraÃŸe von Hormus vorÃ¼bergehend auszusetzen, hat US-PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rt,

    Mehr
    Tod von SiebenjÃ¤hrigem bei Schwimmunterricht: Mildere Strafen in Konstanz
    Tod von SiebenjÃ¤hrigem bei Schwimmunterricht: Mildere Strafen in Konstanz

    In einem Berufungsverfahren um den Tod eines siebenjÃ¤hrigen Jungen beim Schwimmunterricht in Konstanz sind die Strafen fÃ¼r zwei Lehrerinnen gemildert worden. Das Landgericht

    Mehr
    Teheran verkÃ¼ndet Ã–ffnung von StraÃŸe von Hormus - USA wollen Irans HÃ¤fen weiter blockieren
    Teheran verkÃ¼ndet Ã–ffnung von StraÃŸe von Hormus - USA wollen Irans HÃ¤fen weiter blockieren

    Die fÃ¼r den weltweiten Ã–lhandel Ã¤uÃŸerst wichtige StraÃŸe von Hormus wird nach Angaben aus Teheran vorerst "vollstÃ¤ndig" fÃ¼r die zivile Schifffahrt geÃ¶ffnet. "Die Durchfahrt

    Mehr
    Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa
    Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa
    Lindt will Schoko-WeihnachtsmÃ¤nner in diesem Jahr gÃ¼nstiger anbieten
    Lindt will Schoko-WeihnachtsmÃ¤nner in diesem Jahr gÃ¼nstiger anbieten
    Ziel sind 90.000 Hektar: FÃ¶rderprogramm fÃ¼r WiedervernÃ¤ssung von Mooren angekÃ¼ndigt
    Ziel sind 90.000 Hektar: FÃ¶rderprogramm fÃ¼r WiedervernÃ¤ssung von Mooren angekÃ¼ndigt
    Bundestag stimmt fÃ¼r neue Regeln fÃ¼r
    Bundestag stimmt fÃ¼r neue Regeln fÃ¼r "Buy Now, Pay Later"-Angebote
    Merz: Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus muss
    Merz: Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus muss "zuverlÃ¤ssig" und "dauerhaft" sein
    MÃ¤ÃŸige Nachfrage nach FÃ¶rderung des Energiestandards EH55
    MÃ¤ÃŸige Nachfrage nach FÃ¶rderung des Energiestandards EH55
    Demonstrationen am Samstag fÃ¼r Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas
    Demonstrationen am Samstag fÃ¼r Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas
    Nach Drohnenangriffen: Russland will Schutz von Ã–lexport-HÃ¤fen verstÃ¤rken
    Nach Drohnenangriffen: Russland will Schutz von Ã–lexport-HÃ¤fen verstÃ¤rken
    Trackingdaten: Drei beladene Ã–ltanker haben StraÃŸe von Hormus seit US-Blockade verlassen
    Trackingdaten: Drei beladene Ã–ltanker haben StraÃŸe von Hormus seit US-Blockade verlassen
    Bundeswehr weitet Einsatz kampferfahrener ukrainischer Ausbilder in Deutschland aus
    Bundeswehr weitet Einsatz kampferfahrener ukrainischer Ausbilder in Deutschland aus

    Top Meldungen

    IWF kritisiert deutschen Tankrabatt
    IWF kritisiert deutschen Tankrabatt

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) hat den in Deutschland geplanten Tankrabatt kritisiert. "Solche MaÃŸnahmen sind problematisch", sagte

    Mehr
    Regierungssprecher: Abschaffung von Feiertag ist
    Regierungssprecher: Abschaffung von Feiertag ist "Spekulation"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die mÃ¶gliche Abschaffung eines Feiertags als Beitrag zur BewÃ¤ltigung der aktuellen Krise ist laut stellvertretendem Regierungssprecher Steffen

    Mehr
    Kerosin-Knappheit: VerbraucherschÃ¼tzer warnen vor Insolvenzen
    Kerosin-Knappheit: VerbraucherschÃ¼tzer warnen vor Insolvenzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt angesichts drohender Kerosin-Knappheit vor Insolvenzen von Fluggesellschaften und SchÃ¤den fÃ¼r

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts