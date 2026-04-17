Politik

Demonstrationen am Samstag fÃ¼r Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas

  • AFP - 17. April 2026, 16:17 Uhr
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Demonstrationen am Samstag fÃ¼r Fortgang der Energiewende
Bild: AFP

UmweltverbÃ¤nde und Initiativen haben fÃ¼r diesen Samstag in den Metropolen Berlin, Hamburg, MÃ¼nchen und KÃ¶ln zu Demonstrationen fÃ¼r den Fortgang der Energiewende aufgerufen. Gefordert wird die Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas.

UmweltverbÃ¤nde und Initiativen haben fÃ¼r diesen Samstag in den Metropolen Berlin, Hamburg, MÃ¼nchen und KÃ¶ln zu Demonstrationen fÃ¼r den Fortgang der Energiewende aufgerufen. Unter dem Motto "Erneuerbare Energien verteidigen" fordern die Initiatoren eine Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas. Scharfe Kritik gibt es dabei an PlÃ¤nen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).

Ihr wird vorgeworfen, durch ihre Gesetzesvorhaben den Ã–ko-Strom-Ausbau abwÃ¼rgen zu wollen. "Mitten in der Energiekrise bremst Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche den Ausbau der Erneuerbaren Energien aus und setzt die Wunschliste der Gaslobby um", erklÃ¤rte BUND-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Verena Graichen am Freitag. "Um zukunftsfÃ¤hig zu bleiben, mÃ¼ssen wir die Ã„ra der fossilen Brennstoffe hinter uns lassen und auf nachhaltige Alternativen setzen", fÃ¼gte sie hinzu.

"Fossile Energien bedrohen unsere Sicherheit", heiÃŸt es in dem Demonstrationsaufruf mit Blick auf steigende Energiepreise vor dem Hintergrund des Iran-Krieges und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Hingegen schÃ¼tze der Ausbau Erneuerbarer Energien vor eskalierenden Kosten und senke dauerhaft den Strompreis. Initiatoren sind unter anderem Greenpeace, WWF, Fridays for Future, Deutsche Umwelthilfe, Germanwatch und das Netzwerk Campact.

Konkret gefordert werden ein hÃ¶heres Tempo beim Ausbau von Solar- und Windkraft, die rasche Erweiterung der Verteilnetze fÃ¼r Strom, die Installation weiterer Stromspeicher und eine Digitalisierung der Stromnetze, um deren Effizienz zu erhÃ¶hen. Zugleich soll die Stromsteuer fÃ¼r alle Verbraucherinnen und Verbraucher gesenkt werden, auch um Elektroautos und WÃ¤rmepumpen attraktiver zu machen. Verlangt wird zudem eine soziale Absicherung der Energiewende unter anderem durch einen besseren Schutz fÃ¼r Mieterinnen und Mieter und durch bezahlbares, klimafreundliches Heizen.

Unter den Rednerinnen und Rednern in Berlin sind Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer, Greenpeace-Vorstand Martin Kaiser, Campact-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Christoph Bautz, der GrÃ¼nen-Vorsitzende Felix Banaszak, der designierte Linken-Vorsitzende Luigi Pantisano und die SPD-Umweltpolitikerin Nina Scheer. In KÃ¶ln sprechen GrÃ¼nen-Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge, der Klimawissenschaftler Niklas HÃ¶hne und Germanwatch-Vorstand Christoph Bals, in MÃ¼nchen VdK-PrÃ¤sidentin Verena Bentele und in Hamburg Heike Vesper vom WWF und Constantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe. Die Demonstrationen beginnen jeweils um 12.00 Uhr

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