Merz und Macron weiter uneins Ã¼ber US-Beteiligung an Hormus-Mission

Friedrich Merz und Emmanuel Macron (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Paris (dts Nachrichtenagentur) - Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind sich weiter uneins Ã¼ber eine mÃ¶gliche Beteiligung der USA an einer Mission zur Absicherung des Schiffsverkehrs in der StraÃŸe von Hormus.



Man wolle eine "neutrale Mission" in der StraÃŸe von Hormus vorbereiten, erklÃ¤rte Macron nach einem Treffen mehrerer Staats- und Regierungschefs in Paris. Die Mission solle sich deutlich unterscheiden von den kriegsfÃ¼hrenden Parteien.



Man habe "schon viele militÃ¤rische Mittel in die Region" entsandt, um sich auf alle mÃ¶glichen EventualitÃ¤ten vorzubereiten, so Macron. "Die Botschaft von heute ist eine Botschaft der Hoffnung, eine Botschaft auch Vorbereitung, eine Botschaft der Einheit. Die EuropÃ¤er stehen an der Seite der LÃ¤nder im Golf, der asiatischen LÃ¤nder, der LÃ¤nder Lateinamerikas und des Pazifiks. Und die Welt steht also einig hier in dem BemÃ¼hen dafÃ¼r zu sorgen, dem internationalen Recht wieder zu seinem Recht zu verhelfen."



Merz erklÃ¤rte, er wÃ¼nsche sich eine Beteiligung der USA. "Die explodierenden Energiepreise mÃ¼ssen so schnell wie mÃ¶glich wieder sinken, und dieser Krieg darf nicht zum transatlantischen Stresstest werden", sagte er.



FÃ¼r eine deutsche Beteiligung an einer Mission nannte er eine sichere Rechtsgrundlage, etwa in Form einer Resolution des UN-Sicherheitsrates, einen Beschluss der Bundesregierung und ein Mandat des Deutschen Bundestages sowie ein tragfÃ¤higes militÃ¤risches Konzept als Bedingungen. "Eine solche Beteiligung kÃ¶nnte aus unserer Sicht in der MinenrÃ¤umung, in der SeeaufklÃ¤rung bestehen. Das kÃ¶nnen wir. Wir werden uns deswegen an den weiteren militÃ¤rischen PlanungsgesprÃ¤chen, die stattfinden, beteiligen und wÃ¼nschen uns dabei auch, wenn es mÃ¶glich ist, eine Beteiligung der Vereinigten Staaten von Amerika."



WÃ¤hrenddessen kritisierte US-PrÃ¤sident Donald Trump die EuropÃ¤er. "Nachdem sich die Lage in der StraÃŸe von Hormus beruhigt hat, erhielt ich einen Anruf von der Nato mit der Frage, ob wir Hilfe benÃ¶tigen", schrieb er auf seiner persÃ¶nlichen Plattform. "Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich fernhalten, es sei denn, sie wollen ihre Schiffe nur mit Ã–l beladen. Sie waren nutzlos, als man sie brauchte - ein Papiertiger." Stattdessen dankte er Saudi Arabia, den Vereinigten Arabischen Emirate, und Katar fÃ¼r ihre "groÃŸe Tapferkeit und Hilfe".

