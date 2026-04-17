Trump lehnt Nato-Hilfe in StraÃŸe von Hormus ab

US-PrÃ¤sident Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat eine Hilfe der Nato bei der Sicherung der StraÃŸe von Hormus abgelehnt. Er erklÃ¤rte zudem, der Iran werde die Meerenge 'nie wieder' blockieren.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat eine Hilfe der Nato bei der Sicherung der StraÃŸe von Hormus abgelehnt. "Jetzt, wo die Situation an der StraÃŸe von Hormus zu Ende ist, habe ich einen Anruf von der Nato bekommen, ob wir Hilfe brauchen", schrieb Trump am Freitag auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Ich habe ihnen gesagt, sie sollen wegbleiben, es sei denn, sie wollen einfach nur ihre Schiffe mit Ã–l beladen."



Die Nato sei "nutzlos" gewesen, als sie gebraucht worden sei, schrieb Trump. Er beschimpfte das westliche VerteidigungsbÃ¼ndnis - wie er es bereits mehrfach getan hatte - erneut als "Papiertiger".



Unklar war, ob Trump tatsÃ¤chlich die Nato meinte oder einzelne Nato-Mitgliedstaaten. Am Freitag hatten in der franzÃ¶sischen Hauptstadt Paris etwa 30 Staats- und Regierungschefs Ã¼ber einen internationalen Einsatz zur Sicherung der fÃ¼r den Ã–lhandel immens wichtigen StraÃŸe von Hormus beraten. An dem Treffen nahmen unter anderen Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) teil.



Starmer sagte im Anschluss, GroÃŸbritannien und Frankreich wÃ¼rden einen multilateralen Einsatz zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus leiten, "sobald die UmstÃ¤nde es zulassen". Mehr als ein Dutzend Staaten hÃ¤tten eine UnterstÃ¼tzung zugesagt.



Die Beziehungen zwischen den USA und anderen Nato-Staaten haben im Zuge des Iran-Kriegs massiv gelitten. Viele EuropÃ¤er sehen Trumps Vorgehen in der Region Ã¤uÃŸerst kritisch, der US-PrÃ¤sident wiederum warf den Nato-Partnern mangelnde UnterstÃ¼tzung vor.



Nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hatten die iranischen Revolutionsgarden die fÃ¼r den Ã–l- und Gashandel Ã¤uÃŸerst wichtige StraÃŸe von Hormus de facto geschlossen. Am Freitag kÃ¼ndigte der Iran dann eine Ã–ffnung der Meerenge fÃ¼r die Handelsschifffahrt fÃ¼r die Dauer einer bestehenden Waffenruhe an.



Trump schrieb dazu am Freitag auf Truth Social, der Iran habe zugestimmt, die StraÃŸe von Hormus "nie wieder zu schlieÃŸen". "Sie wird nicht mehr als Waffe gegen die Welt eingesetzt werden." Trump erklÃ¤rte auÃŸerdem, der Iran habe "mit Hilfe der USA" alle Seeminen entfernt oder sei gerade dabei, dies zu tun.