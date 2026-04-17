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Trump hÃ¤lt an Blockade iranischer Schiffe in StraÃŸe von Hormus fest

  • dts - 17. April 2026, 16:08 Uhr
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WeiÃŸes Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem der Iran angekÃ¼ndigt hat, seine Blockade der StraÃŸe von Hormus vorÃ¼bergehend auszusetzen, hat US-PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rt, dass die US-Blockade iranischer Schiffe bestehen bleiben soll.

"Die StraÃŸe von Hormus ist vollstÃ¤ndig geÃ¶ffnet und fÃ¼r den Handel sowie den ungehinderten Durchfahrtsverkehr bereit, aber die Marineblockade bleibt in voller GÃ¼ltigkeit in Kraft, da sie sich ausschlieÃŸlich auf den Iran bezieht, bis unsere Transaktion mit dem Iran zu 100 Prozent abgeschlossen ist", schrieb Trump in GroÃŸbuchstaben auf seiner persÃ¶nlichen Plattform am Freitag.

Der iranische AuÃŸenminister, Abbas Araghtschi, hatte zuvor auf der Plattform X geschrieben, dass die Durchfahrt fÃ¼r alle Handelsschiffe durch die StraÃŸe von Hormus fÃ¼r die verbleibende Dauer des zehntÃ¤gigen Waffenstillstands im Libanon fÃ¼r vollstÃ¤ndig freigegeben erklÃ¤rt wird.

Anfang April hatte Araghtschi ein Ende der israelischen Angriffe auf den Libanon als Bedingung fÃ¼r den Waffenstillstand mit den USA bezeichnet. "Die Bedingungen fÃ¼r den Waffenstillstand zwischen dem Iran und den USA sind klar und eindeutig: Die USA mÃ¼ssen sich entscheiden - entweder Waffenstillstand oder Fortsetzung des Krieges Ã¼ber Israel. Beides geht nicht", schrieb der AuÃŸenminister des Irans damals auf der Plattform X mit Verweis auf den Tweet von Shehbaz Sharif, in dem der pakistanische Premierminister am 8. April die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA verkÃ¼ndet hatte. "Die Welt sieht die Massaker im Libanon. Nun sind die USA am Zug, und die Welt beobachtet, ob sie ihren Verpflichtungen nachkommen werden", schrieb er.

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