Politik

Stadion in Polen sagt nach Kritik von Kulturministerium Konzert von Kanye West ab

  • AFP - 17. April 2026, 19:49 Uhr
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Kanye West wegen antisemitischer Ã„uÃŸerungen in der Kritik
Bild: AFP

Ein Stadion in Polen hat ein fÃ¼r Juni geplantes Konzert des wegen antisemitischer Ã„uÃŸerungen umstrittenen US-Rappers Kanye West abgesagt. Zuvor hatte das polnische Kulturministerium mitgeteilt, es wolle einen Auftritt des Rappers im Land verhindern.

Ein Stadion im SÃ¼den Polens hat ein fÃ¼r Juni geplantes Konzert des wegen antisemitischer Ã„uÃŸerungen umstrittenen US-Rappers Kanye West abgesagt. Das fÃ¼r den 19. Juni im Stadion Superauto.pl Silesian geplante Konzert "wird aus formellen und rechtlichen GrÃ¼nden nicht stattfinden", teilte der Direktor des Stadions, Adam Strzyzewski, am Freitag auf der Website des Stadions mit.

Zuvor hatte das polnische Kulturministerium mitgeteilt, es wolle einen Auftritt des Rappers im Land verhindern. "Die breit diskutierten Taten von Kanye West in Verbindung mit seiner Werbung fÃ¼r Nationalsozialismus stehen in offensichtlichem Widerspruch zu Polens Werten", erklÃ¤rte Kulturministerin Marta Cienkowska. Sie kritisierte das geplante Konzert und appellierte an die Veranstalter, "BefÃ¶rderern einer kriminellen Ideologie keinen Ã¶ffentlichen Raum zu bieten".Â 

Die polnische Nachrichtenagentur PAP zitierte sie mit den Worten, sie kÃ¶nne sich ein derartiges Konzert in Polen "nicht vorstellen" - "einem Land, in dem Menschen in deutschen Vernichtungslagern ermordet wurden". Die Ministerin kritisierte West als einen KÃ¼nstler, "der offen erklÃ¤rt, dass er Hitler liebt, die NS-Ideologie anpreist und Geld durch den Verkauf von mit dem Hakenkreuz bedruckten T-Shirts verdient".Â 

Der inzwischen unter dem KÃ¼nstlernamen Ye auftretende West hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit antisemitischen Ã„uÃŸerungen Negativ-Schlagzeilen gemacht. Zum 80. Jahrestag des Weltkriegs-Endes im vergangenen Jahr verÃ¶ffentlichte er einen Song mit dem Titel "Heil Hitler", zuvor vermarktete er T-Shirts mit Hakenkreuz-Aufdruck. Zuletzt hatte der Rapper seine antisemitischen Ã„uÃŸerungen mit einer bipolaren StÃ¶rung begrÃ¼ndet und betont, er sei weder Nazi noch Antisemit.

Am Dienstag hatte West ein geplantes Konzert in der franzÃ¶sischen Hafenstadt Marseille nach Verbots-Drohungen verschoben. In der vergangenen Woche verweigerte GroÃŸbritannien ihm die Einreise. Ein Musikfestival, auf dem er auftreten sollte, wurde daraufhin abgesagt.

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