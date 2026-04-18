Kubicki will FDP wieder Ã¼ber zehn Prozent der Stimmen fÃ¼hren

FDP-Vize Kubicki

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat sich im Fall seiner KÃ¼r zum Parteichef einen Stimmenanteil von Ã¼ber zehn Prozent fÃ¼r seine Partei im Bund zum Ziel gesetzt. 'Ein Anspruch darunter ist fÃ¼r einen Kampfsportler wie mich kein wirklicher Anspruch.'

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat sich im Fall seiner Wahl zum Parteichef einen Stimmenanteil von Ã¼ber zehn Prozent fÃ¼r seine Partei im Bund zum Ziel gesetzt. Bei den Bundestagswahlen 2017 und 2021 habe die FDP 10,7 und 11,4 Prozent geholt - "ein Anspruch darunter ist fÃ¼r einen Kampfsportler wie mich kein wirklicher Anspruch", sagte Kubicki der "Welt am Sonntag". ZunÃ¤chst aber "schwebt mir vor, die FDP nach einem Jahr bitterbÃ¶ser Bedeutungslosigkeit wieder in die NÃ¤he von fÃ¼nf Prozent zu heben". Â



Kubicki kandidiert auf dem Parteitag der FDP Ende Mai fÃ¼r zunÃ¤chst ein Jahr als neuer Vorsitzender. "Und am Ende dieses Jahres wird sich zeigen, ob es gelungen ist, die FDP aus der Bedeutungslosigkeit herauszufÃ¼hren", sagte der 74-JÃ¤hrige der "Welt am Sonntag". "Wenn wir im Mai nÃ¤chsten Jahres in Umfragen immer noch bei zwei Prozent stehen, dann kann auch Wolfgang Kubicki nicht mehr helfen."



Den nordrhein-westfÃ¤lischen FDP-Landeschef Henning HÃ¶ne, der ebenfalls fÃ¼r den Parteivorsitz kandidiert, hÃ¤lt Kubicki fÃ¼r nicht ausreichend bekannt: "Wenn ich glauben wÃ¼rde, dass mein Gegenkandidat Henning HÃ¶ne genauso schnell in der Lage wÃ¤re wie ich, die FDP auf Bundesebene wieder prÃ¤sent zu machen, dann wÃ¼rde ich sagen: Mach es. Aber sein Bekanntheitsgrad ist noch nicht ausreichend." Im Falle seiner Wahl werde er HÃ¶ne als seinen Stellvertreter vorschlagen.Â



Kubicki sagte der Zeitung, das Problem der FDP sei aktuell, "dass die Menschen die Partei seit Ã¼ber einem Jahr gar nicht mehr wahrnehmen." Wahrnehmbarkeit sei aber die erste Voraussetzung dafÃ¼r, "dass man Menschen Ã¼berhaupt erreichen kann". Seit ErklÃ¤rung seiner Kandidatur habe die FDP "mehr MedienprÃ¤senz als im gesamten letzten Jahr zusammen".Â



Im Fall seiner Wahl will er dafÃ¼r streiten, dass die Menschen in Deutschland "eine MentalitÃ¤t entwickeln, in der wir stolz auf Erfolge sind, statt ihn zu neiden", sagte Kubicki der "Welt am Sonntag". Weitere wichtige Themen seien Bildung, Verteidigung des Rechtsstaats sowie der Schutz von Familie und Eigentum. Beides sei im Grundgesetz besonders geschÃ¼tzt, deshalb seien Vorhaben wie die Abschaffung des Ehegattensplittings oder eine hÃ¶here Erbschaftssteuer "rechtlich wie politisch ein Riesenproblem".