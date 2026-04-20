Missbrauchsbeauftragte entsetzt Ã¼ber Zahlen zu Jugendpornografie

Kerstin Claus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kerstin Claus, UnabhÃ¤ngige Beauftragte fÃ¼r Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), hat die Zahlen zu Kindesmissbrauch und Jugendpornografie in der neuen Polizeilichen Kriminalstatistik als "erschreckend" bezeichnet. "Die jÃ¼ngsten Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik sind alarmierend. Sie zeigen: Der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen bleibt ein massives gesellschaftliches Problem", sagte Claus den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.



"Mit 17.126 FÃ¤llen und einem Anstieg von 4,7 Prozent ist die Dimension erschreckend." Besonders besorgniserregend sei der starke Anstieg bei jugendpornografischen Inhalten: "Plus 19,9 Prozent - das sind fast 2.000 zusÃ¤tzliche FÃ¤lle im Vergleich zum Vorjahr." Der Schutz von Jugendlichen im Netz mÃ¼sse dringend gestÃ¤rkt werden, so Claus. Bei den Zahlen ist zu beachten, dass es sich bei den Jugendlichen, die pornografische Inhalte verbreiten, oftmals um sogenannte Selbstfilmende handelt.



"Verheerend ist, dass wegen der Entscheidung des EU-Parlaments, das Filtern nach Missbrauchsdarstellungen seitens der Plattformanbieter zu stoppen, kÃ¼nftig eine gravierende ErmittlungslÃ¼cke droht: Statt TÃ¤ter zu stoppen, riskiere man, dass Kinder und Jugendliche noch weniger Schutz erfahren", so Claus.



Im Rahmen der Pressekonferenz zur PKS hatte auch Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) das Auslaufen der Interimsverordnung als Fehler bezeichnet. Er appellierte an das EU-Parlament, zu einer anderen Entscheidung zu kommen.



Claus forderte die Bundesregierung zu mehr Einsatz auf. "Es braucht jetzt dringend europaweit eine verbindliche, dauerhafte gesetzliche Regelung innerhalb der CSA-Verordnung, die eine rechtssichere Grundlage fÃ¼r die Aufdeckung und Entfernung von Missbrauchsdarstellungen schafft. Deshalb kann ich nur an die Bundesregierung und an deutsche Abgeordnete im EuropÃ¤ischen Parlament appellieren, diese Entscheidung noch einmal inhaltlich zu prÃ¼fen. Unter dem Kampfbegriff `Chatkontrolle` akzeptieren wir das Leid Tausender Kinder und Jugendlichen."

