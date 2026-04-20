Bundesregierung: Weitere GesprÃ¤che zu Kampfjet-Projekt FCAS "in nÃ¤chsten Tagen"

Die Bundesregierung hat weitere GesprÃ¤che mit Frankreich Ã¼ber das in Schwierigkeiten steckende gemeinsame Kampfjet-Projekt FCAS angekÃ¼ndigt. Eine Mitte MÃ¤rz eingeleitete Vermittlung zwischen den Industriepartnern auf beiden Seiten sei "fortgeschritten", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Montag in Berlin. Deutschland und Frankreich wÃ¼rden "in den nÃ¤chsten Tagen" Ã¼ber das weitere Vorgehen beraten. Presseberichte, wonach das Vorhaben vor dem Aus steht, wollte Meyer nicht kommentieren.
Das "Handelsblatt" hatte am Wochenende berichtet, die von den Regierungen in Berlin und Paris eingesetzten Mediatoren hÃ¤tten bei einem "letzten Vermittlungsversuch" keine Einigung erzielt. Aus Regierungskreisen in Berlin hatte es darauf geheiÃŸen, die von den Regierungen eingesetzten Mediatoren zur Vermittlung zwischen den Industriepartnern hÃ¤tten ihre Berichte vorlegt. In den nÃ¤chsten Tagen werde die Bundesregierung mit Frankreich darÃ¼ber beraten.
Das Vorhaben sei "von hoher strategischer Bedeutung", sagte Meyer am Montag. Die Bundesregierung werde deshalb "intensiv und vertrauensvoll mit unseren franzÃ¶sischen Partnern darÃ¼ber sprechen".
Zu dem gemeinsamen Luftkampfsystem FCAS sollten bisherigen Planungen zufolge neben einem gemeinsamen Kampfjet auch Drohnen und neue Kommunikationssysteme gehÃ¶ren. Es sollte ab den 2040er Jahren einsatzfÃ¤hig sein. Ein FÃ¼hrungsstreit zwischen den beteiligten Konzernen Dassault und Airbus verzÃ¶gert das Projekt seit Monaten.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte das 100-Milliarden-Euro-Projekt, an dem auch Spanien beteiligt ist, im Februar erstmals offen in Frage gestellt. Dabei verwies er auf die unterschiedlichen Anforderungen an einen Kampfjet der neuen Generation. Zuletzt mehrten sich in Deutschland und Frankreich die Stimmen, die die Entwicklung zweier verschiedener Kampfjets fordern und die Zusammenarbeit auf Drohnen und weitere Komponenten beschrÃ¤nken wollen.Â
Politik
Bundesregierung: Weitere GesprÃ¤che zu Kampfjet-Projekt FCAS "in nÃ¤chsten Tagen"
- AFP - 20. April 2026, 13:22 Uhr
Die Bundesregierung hat fÃ¼r die nÃ¤chsten Tage GesprÃ¤che mit Frankreich Ã¼ber das in Schwierigkeiten steckende gemeinsame Kampfjetprojekt FCAS angekÃ¼ndigt. Presseberichte, wonach das Vorhaben vor dem Aus steht, wollte ein Regierungssprecher nicht kommentieren.
Die Bundesregierung hat weitere GesprÃ¤che mit Frankreich Ã¼ber das in Schwierigkeiten steckende gemeinsame Kampfjet-Projekt FCAS angekÃ¼ndigt. Eine Mitte MÃ¤rz eingeleitete Vermittlung zwischen den Industriepartnern auf beiden Seiten sei "fortgeschritten", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Montag in Berlin. Deutschland und Frankreich wÃ¼rden "in den nÃ¤chsten Tagen" Ã¼ber das weitere Vorgehen beraten. Presseberichte, wonach das Vorhaben vor dem Aus steht, wollte Meyer nicht kommentieren.
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