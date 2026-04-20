Buckelwal vor Poel liegt erneut teilweise auf - Backhaus: "Er ruht sich aus"

Wal vor Insel Poel

Der vor der Ostseeinsel Poel liegende Buckelwal liegt inzwischen wieder teilweise auf einer Sandbank auf. Es handle sich aber nicht um eine neue Strandung, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) vor Journalisten.

Der vor der Ostseeinsel Poel liegende Buckelwal liegt kurze Zeit nach seinem Freischwimmversuch vom Montag wieder teilweise auf einer Sandbank auf. Es handle sich aber nicht um eine neue Strandung, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) am Ort des Geschehens. "Er ruht sich aus." Die aktuell fÃ¼r die Walrettung verantwortliche Privatinitiative und die BehÃ¶rden berieten nun Ã¼ber das weitere Vorgehen.



Laut Backhaus empfehlen die BehÃ¶rden der Initiative, das Tier schonend zu erneutem Losschwimmen zu motivieren. Der zwischenzeitlich erhÃ¶hte Wasserstand der Ostsee sinke inzwischen wieder, sagte der Minister vor Journalisten. Nach Angaben der beteiligten Helfer liege der Wal nicht vollstÃ¤ndig auf, sondern schwimme zumindest teilweise. Es handle sich nach wie vor um einen "erfreulichen Lichtblick". Das zuletzt seit 21 Tagen vor Poel festliegende Tier habe sich bereits "deutlich bewegt".



Der Wal irrt seit Anfang MÃ¤rz vor der OstseekÃ¼ste umher. Er strandete mehrfach vor Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, zuletzt lag er drei Wochen praktisch bewegungslos in einer flachen Bucht vor Poel bei Wismar auf Grund. Eine von Unternehmern getragene Initiative bereitete zuletzt tagelang eine Rettungsaktion vor, bei der das Tier mit einem System aus Luftkissen und Pontons angehoben und bis in Nordsee oder Atlantik geschleppt werden sollte. Dort sind Buckelwale heimisch.



Es handelt sich um eine Art letzten Rettungsversuch. Die BehÃ¶rden dulden das Vorhaben und unterstÃ¼tzen es, die Verantwortung trÃ¤gt allein die Initiative. Das Landesumweltministerium von diesem hinzugezogene Fachleute kamen zu dem Schluss, dass das Tier in einem sehr schlechten Zustand und wohl schwer krank oder sogar sterbend sei. Sie hatten ihre BemÃ¼hungen zur aktiven Rettung des Tiers vor rund drei Wochen mangels realistischer Erfolgsaussichten und aus tierschutzrechtlichen Bedenken daher beendet.



Die Initiative versammelte unter anderem Fachleute aus dem Ausland und begann in den vergangenen Tagen mit der Vorbereitung fÃ¼r den geplanten Transport des Wals. Von einem Ponton aus wurde der Grund um das Tier weggespÃ¼lt, ein Schlepper steht schon bereit. Dem Start der Hebeaktion kam der MeeressÃ¤uger am Montag durch Losschwimmen zunÃ¤chst zuvor. Er befindet sich aber weiter in der Seitenbucht vor Poel. Er befindet sich nun aber nahe dem Ausgans in die grÃ¶ÃŸere und tiefere Bucht vor Wismar.