Vor der Corona-Kommission des Bundestags haben am Montag rund 150 Jugendliche und junge Erwachsene Ã¼ber ihre Erfahrungen wÃ¤hrend der Pandemie berichtet. Die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie hatte sie eingeladen, um die seelischen Belastungen von Kindern und Jugendlichen wÃ¤hrend und nach der Pandemie sichtbar zu machen. BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) rÃ¤umte bei der Veranstaltung ein, die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen seien in der Pandemie zu wenig berÃ¼cksichtigt worden.
"Wir haben damals sehr stark auf die Ã¤lteren Menschen, die vulnerablen Gruppen geschaut und dabei sehr hÃ¤ufig vergessen hinzuschauen, wie es gerade Kindern und Jugendlichen geht", sagte KlÃ¶ckner. "Viel zu oft wurden Kinder und Jugendliche Ã¼bersehen."
Die Enquete-Kommission des Bundestags hat sich zur Aufgabe gesetzt, politische Entscheidungen in der Corona-Pandemie zu Ã¼berprÃ¼fen, mÃ¶gliche Fehler zu benennen und Lehren fÃ¼r die Zukunft zu ziehen. Zu der Veranstaltung am Montag hatte die Kommission junge Leute zwischen zwÃ¶lf und 25 Jahren eingeladen. Sie fand unter Ausschluss von Medien und Ã–ffentlichkeit statt, um eine offene GesprÃ¤chsatmosphÃ¤re zu ermÃ¶glichen.
KlÃ¶ckner sagte am Rande der Veranstaltung, dass viele Kinder und Jugendliche die Pandemie als "Ausnahmesituation" erlebt hÃ¤tten. Schulen und SpielplÃ¤tze seien geschlossen worden, junge Leute seien sozial isoliert gewesen. "Neugier und auch Erleben wurden gebremst", sagte sie. "Es war am Ende unnatÃ¼rlich, Entwicklungen wurden beeintrÃ¤chtigt." Viele Kinder und Jugendliche hÃ¤tten die Lockdown-Zeit "als Enge erlebt, als Verlust von Freiheit, als GefÃ¼hl, auÃŸen vor zu sein".
Politik
Jugendliche berichten vor Bundestag Ã¼ber Erfahrung in Pandemie
- AFP - 20. April 2026, 14:58 Uhr
Vor der Corona-Kommission des Bundestags haben am Montag rund 150 Jugendliche und junge Erwachsene Ã¼ber ihre Erfahrungen wÃ¤hrend der Pandemie berichtet. Die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie hatte sie eingeladen.
Vor der Corona-Kommission des Bundestags haben am Montag rund 150 Jugendliche und junge Erwachsene Ã¼ber ihre Erfahrungen wÃ¤hrend der Pandemie berichtet. Die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie hatte sie eingeladen, um die seelischen Belastungen von Kindern und Jugendlichen wÃ¤hrend und nach der Pandemie sichtbar zu machen. BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) rÃ¤umte bei der Veranstaltung ein, die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen seien in der Pandemie zu wenig berÃ¼cksichtigt worden.
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