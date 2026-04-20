Ein zwÃ¶lfjÃ¤hriges MÃ¤dchen ist nach einer Kollision mit einem Taxi im nordrhein-westfÃ¤lischen Lage an seinen Verletzungen gestorben. Das Kind starb am Samstag in einem Krankenhaus, wie die Polizei in Detmold am Montag mitteilte. Die zwÃ¶lfjÃ¤hrige Radfahrerin war am 6. April mit dem Taxi zusammengestoÃŸen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie aus einem Feldweg und kreuzte eine StraÃŸe.
Bei dem darauf folgenden ZusammenstoÃŸ mit dem Taxi wurde das MÃ¤dchen lebensgefÃ¤hrlich verletzt. Es kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, wo es nun starb. Der 80-jÃ¤hrige Taxifahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.
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Kollision mit Taxi: ZwÃ¶lfjÃ¤hrige stirbt nach Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen
- AFP - 20. April 2026, 15:56 Uhr
Ein zwÃ¶lfjÃ¤hriges MÃ¤dchen ist nach einer Kollision mit einem Taxi im nordrhein-westfÃ¤lischen Lage an seinen Verletzungen gestorben. Das Kind starb in einem Krankenhaus, wie die Polizei in Detmold mitteilte.
Ein zwÃ¶lfjÃ¤hriges MÃ¤dchen ist nach einer Kollision mit einem Taxi im nordrhein-westfÃ¤lischen Lage an seinen Verletzungen gestorben. Das Kind starb am Samstag in einem Krankenhaus, wie die Polizei in Detmold am Montag mitteilte. Die zwÃ¶lfjÃ¤hrige Radfahrerin war am 6. April mit dem Taxi zusammengestoÃŸen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie aus einem Feldweg und kreuzte eine StraÃŸe.
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