Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Niedersachsen drei Menschen ums Leben gekommen. Eine 44-jÃ¤hrige Frau geriet am Montag auf einer LandstraÃŸe in Celle mit ihrem Auto aus bislang ungeklÃ¤rter Ursache in den Gegenverkehr und stieÃŸ dort mit einem Lastwagen zusammen, wie die Polizei in der niedersÃ¤chsischen Stadt mitteilte. Die Fahrerin und ihre beiden 18 Jahre alten Mitfahrerinnen starben noch an der Unfallstelle.
Der Unfall ereignete sich demnach in Lachtehausen, einem Ortsteil von Celle. Ein Lastwagenfahrer wich dem in den Gegenverkehr geratenen Wagen zunÃ¤chst noch auf den GrÃ¼nstreifen aus und bremste, er konnte einen frontalen ZusammenstoÃŸ aber nicht mehr verhindern. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit zahlreichen KrÃ¤ften im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.
Brennpunkte
Auto gerÃ¤t in Gegenverkehr: Drei Tote in Niedersachsen
- AFP - 20. April 2026, 17:04 Uhr
Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Niedersachsen drei Menschen ums Leben gekommen. Eine 44-jÃ¤hrige Frau geriet auf einer LandstraÃŸe in Celle mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und stieÃŸ dort mit einem Lastwagen zusammen.
Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Niedersachsen drei Menschen ums Leben gekommen. Eine 44-jÃ¤hrige Frau geriet am Montag auf einer LandstraÃŸe in Celle mit ihrem Auto aus bislang ungeklÃ¤rter Ursache in den Gegenverkehr und stieÃŸ dort mit einem Lastwagen zusammen, wie die Polizei in der niedersÃ¤chsischen Stadt mitteilte. Die Fahrerin und ihre beiden 18 Jahre alten Mitfahrerinnen starben noch an der Unfallstelle.
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