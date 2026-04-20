Brennpunkte

Auto gerÃ¤t in Gegenverkehr: Drei Tote in Niedersachsen

  • AFP - 20. April 2026, 17:04 Uhr
Bild vergrößern: Auto gerÃ¤t in Gegenverkehr: Drei Tote in Niedersachsen
Blaulicht
Bild: AFP

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Niedersachsen drei Menschen ums Leben gekommen. Eine 44-jÃ¤hrige Frau geriet auf einer LandstraÃŸe in Celle mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und stieÃŸ dort mit einem Lastwagen zusammen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Niedersachsen drei Menschen ums Leben gekommen. Eine 44-jÃ¤hrige Frau geriet am Montag auf einer LandstraÃŸe in Celle mit ihrem Auto aus bislang ungeklÃ¤rter Ursache in den Gegenverkehr und stieÃŸ dort mit einem Lastwagen zusammen, wie die Polizei in der niedersÃ¤chsischen Stadt mitteilte. Die Fahrerin und ihre beiden 18 Jahre alten Mitfahrerinnen starben noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich demnach in Lachtehausen, einem Ortsteil von Celle. Ein Lastwagenfahrer wich dem in den Gegenverkehr geratenen Wagen zunÃ¤chst noch auf den GrÃ¼nstreifen aus und bremste, er konnte einen frontalen ZusammenstoÃŸ aber nicht mehr verhindern. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit zahlreichen KrÃ¤ften im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X

    US-MilliardÃ¤r Elon Musk ist trotz einer Vorladung nicht zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung in Frankreich wegen kinderpornografischer Darstellungen in seinem Onlinedienst X

    Mehr
    Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Niedersachsen
    Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Niedersachsen

    Lachtehausen (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Niedersachsen auf der L 282 zwischen Lachtehausen und Lachendorf sind am Montagvormittag drei Menschen

    Mehr
    "Keinerlei erkennbare Grundlage": Merz lehnt US-Drohungen mit mÃ¶glicher Kuba-Intervention ab

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Drohungen der USA mit einer mÃ¶glichen Intervention in Kuba klar zurÃ¼ckgewiesen. "Es gibt keinerlei erkennbare Grundlage fÃ¼r eine

    Mehr
    US-BehÃ¶rden beginnen mit RÃ¼ckzahlung gerichtlich gekippter ZÃ¶lle
    US-BehÃ¶rden beginnen mit RÃ¼ckzahlung gerichtlich gekippter ZÃ¶lle
    Unicredit-Chef kritisiert Strategieplan der Commerzbank
    Unicredit-Chef kritisiert Strategieplan der Commerzbank
    Deutsche Industrie wirbt fÃ¼r Ausbau von Partnerschaft mit Brasilien
    Deutsche Industrie wirbt fÃ¼r Ausbau von Partnerschaft mit Brasilien
    Exporte deutscher Unternehmen in den Iran sinken 2025 um fast ein Viertel
    Exporte deutscher Unternehmen in den Iran sinken 2025 um fast ein Viertel
    Moskaus Botschafter einbestellt:
    Moskaus Botschafter einbestellt: "Drohungen Russlands gegen Ziele in Deutschland"
    Marco Rose wird neuer Cheftrainer des AFC Bournemouth
    Marco Rose wird neuer Cheftrainer des AFC Bournemouth
    Datev-Index: Belebung im Mittelstand wieder abgebrochen
    Datev-Index: Belebung im Mittelstand wieder abgebrochen
    Mann verbrennt in Karlsruhe auf offener StraÃŸe: Hintergrund unklar
    Mann verbrennt in Karlsruhe auf offener StraÃŸe: Hintergrund unklar
    Ehefrau erstochen: Mehr als neun Jahre Haft fÃ¼r 47-JÃ¤hrigen in Freiburg
    Ehefrau erstochen: Mehr als neun Jahre Haft fÃ¼r 47-JÃ¤hrigen in Freiburg
    Besuch von PrÃ¤sident Lula: Deutschland und Brasilien vertiefen Partnerschaft
    Besuch von PrÃ¤sident Lula: Deutschland und Brasilien vertiefen Partnerschaft

    Top Meldungen

    Abstimmung zum digitalen Euro im EU-Parlament verzÃ¶gert sich
    Abstimmung zum digitalen Euro im EU-Parlament verzÃ¶gert sich

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die fÃ¼r Mai angesetzten Abstimmungen im Europaparlament zum digitalen Euro dÃ¼rften sich verzÃ¶gern. Das berichtet das "Handelsblatt"

    Mehr
    GrÃ¼ne schlagen 100-Euro-Energiekrisenzahlung vor
    GrÃ¼ne schlagen 100-Euro-Energiekrisenzahlung vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge hat in der Debatte um weitere Entlastungen eine Energiekrisenzahlung vorgeschlagen. "Wir GrÃ¼nen

    Mehr
    Exporte in den Iran im Jahr 2025 deutlich gesunken
    Exporte in den Iran im Jahr 2025 deutlich gesunken

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind Waren im Wert von 961,6 Millionen Euro von Deutschland in den Iran exportiert worden. Damit sanken die Exporte dorthin

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts