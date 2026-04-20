Politik

Besuch von PrÃ¤sident Lula: Deutschland und Brasilien vertiefen Partnerschaft

  • AFP - 20. April 2026, 16:06 Uhr
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PrÃ¤sident Lula und Kanzler Merz
Bild: AFP

Deutschland und Brasilien wollen ihre strategische Partnerschaft vertiefen. Beide Seiten unterzeichneten am Montag in Hannover eine Reihe von AbsichtserklÃ¤rungen in Bereichen wie Rohstoffe, Klimaschutz, KÃ¼nstliche Intelligenz und RÃ¼stung.

Deutschland und Brasilien wollen ihre strategische Partnerschaft vertiefen. Beide Seiten unterzeichneten am Montag in Hannover eine Reihe von AbsichtserklÃ¤rungen in Bereichen wie Rohstoffe, Klimaschutz, KÃ¼nstliche Intelligenz und RÃ¼stung. Kanzler Friedrich Merz (CDU) wÃ¼rdigte die Partnerschaft bei einer Pressekonferenz mit PrÃ¤sident Luiz InÃ¡cio Lula da Silva als "stark" und "dynamisch". Sie sei "notwendiger denn je in einer Zeit, in der sich die Weltordnung so grundlegend verÃ¤ndert".

Die dritten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen fanden im Schloss Herrenhausen in Hannover unter dem Motto "Gemeinsam fÃ¼r inklusives Wachstum, BeschÃ¤ftigung, Frieden und Sicherheit" statt. Merz bezeichnete es als "gemeinsamen Erfolg unserer Partnerschaft", dass das Freihandelsabkommen der EU mit den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten nun vorlÃ¤ufig in Kraft treten kann. Vereinbart wurde vor diesem Hintergrund laut Merz auch, die Verhandlungen Ã¼ber ein Doppelbesteuerungsabkommen wieder aufzunehmen.

Der Kanzler hob auch die Vorreiterrolle Brasiliens bei der Nutzung von Ethanol als Kraftstoff hervor. Dies zeige, "was mÃ¶glich ist im Bereich von synthetischen Kraftstoffen - von Kraftstoffen, die auch in Verbrennermotoren CO2-neutral betrieben werden kÃ¶nnen". Deutschland habe mit Brasilien vereinbart, in diesem Bereich stÃ¤rker zusammenzuarbeiten. Die deutsche Regierungskonsultation hatte sich vor kurzem darauf verstÃ¤ndigt, dass sich Deutschland in der EU fÃ¼r weitere Lockerungen des sogenannten Verbrenner-Aus einsetzen wird.

Beide Seiten hÃ¤tten auch ihren Einsatz "fÃ¼r eine regelbasierte internationale Ordnung" und eine Reform der Vereinten Nationen bekrÃ¤ftigt, sagte Merz. Er dankte Brasilien fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung der Bewerbung Deutschlands um einen nichtstÃ¤ndigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

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