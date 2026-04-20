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"Keinerlei erkennbare Grundlage": Merz lehnt US-Drohungen mit mÃ¶glicher Kuba-Intervention ab

  • AFP - 20. April 2026, 16:50 Uhr
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Merz
Bild: AFP

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Drohungen der USA mit einer mÃ¶glichen Intervention in Kuba mit deutlichen Worten zurÃ¼ckgewiesen. 'Es gibt keinerlei erkennbare Grundlage fÃ¼r eine Intervention auf Kuba', sagte Merz.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Drohungen der USA mit einer mÃ¶glichen Intervention in Kuba klar zurÃ¼ckgewiesen. "Es gibt keinerlei erkennbare Grundlage fÃ¼r eine Intervention auf Kuba", sagte Merz am Montag bei einer Pressekonferenz mit dem brasilianischen PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva: "Von Kuba geht trotz aller Probleme, die dieses Land mit dem kommunistischen Regime innenpolitisch hat, keinerlei erkennbare GefÃ¤hrdung fÃ¼r Drittstaaten auÃŸerhalb Kubas aus."

"Ich kann nur den dringenden Rat geben, wenn es denn Konflikte gibt, wenn es denn BemÃ¼hungen um VerÃ¤nderungen gibt auch im Hinblick auf FreizÃ¼gigkeit, offene Grenzen und Menschenrechte, diesen Weg mit diplomatischen Mitteln und friedlich zu suchen und nicht hier einen neuen Konflikt auf der Welt ohne Not zu beginnen, der ebenfalls nur zusÃ¤tzliche Probleme schaffen wÃ¼rde", fuhr der Bundeskanzler fort.

Er gehÃ¶re zu denen, die fÃ¼r eine "starke eigene VerteidigungsfÃ¤higkeit" einstÃ¼nden, sagte Merz weiter. "Aber VerteidigungsfÃ¤higkeit heiÃŸt nicht, das Recht zu haben, in anderen Staaten militÃ¤risch zu intervenieren, wenn dort politische Systeme nicht dem entsprechen, was andere sich vorstellen." Er denke, dass es "im Augenblick" fÃ¼r die USA "keine Veranlassung" gebe, "eine solche Aktion zu beginnen".

Die US-Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump hatte zuletzt den Druck auf das kommunistisch regierte Kuba erhÃ¶ht und wiederholt wirtschaftliche und politische Reformen auf der Karibikinsel gefordert. Zugleich erwog Trump Ã¶ffentlich, Kuba zu "Ã¼bernehmen". Im Januar hatte das US-MilitÃ¤r den venezolanischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro gefangen genommen und in die USA gebracht.

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