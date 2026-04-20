Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Niedersachsen

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Lachtehausen (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Niedersachsen auf der L 282 zwischen Lachtehausen und Lachendorf sind am Montagvormittag drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizeiinspektion Celle mit.



Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine 44-jÃ¤hrige Autofahrerin gegen 11:10 Uhr aus noch ungeklÃ¤rter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer konnte trotz AusweichmanÃ¶ver einen FrontalzusammenstoÃŸ nicht mehr verhindern. Die Frau und ihre beiden 18-jÃ¤hrigen Mitfahrerinnen erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 50-jÃ¤hrige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.



Die Feuerwehr war mit zahlreichen KrÃ¤ften im Einsatz. Die L 282 war zwischen Lachtehausen und dem Kreisel Celler StraÃŸe/GarÃŸener StraÃŸe fÃ¼r Bergungsarbeiten voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Sperrung dauerte bis in den Nachmittag. Der Sachschaden wird auf etwa 55.000 Euro geschÃ¤tzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

