Bournemouth (dts Nachrichtenagentur) - Marco Rose wird zur kommenden Saison neuer Cheftrainer des englischen Erstligisten AFC Bournemouth.
Der Verein bestÃ¤tigte am Montag die Verpflichtung des 49-jÃ¤hrigen Deutschen, der einen Dreijahresvertrag unterschrieb, der nach Abschluss der Saison 2025/26 beginnt. Rose bringt umfangreiche Erfahrung aus dem europÃ¤ischen SpitzenfuÃŸball mit, nachdem er zuvor Red Bull Salzburg, Borussia MÃ¶nchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig trainiert hatte.
Zuletzt war bekannt geworden, dass der aktuelle Bournemouth-Trainer Andoni Iraola seinen auslaufenden Vertrag bei den SÃ¼denglÃ¤ndern nicht verlÃ¤ngern wird. Die Cherries stehen momentan auf dem achten Platz der Premier League und haben noch Chancen auf die Teilnahme am europÃ¤ischen Wettbewerb, da sie punktgleich mit dem sechstplatzierten FC Chelsea sind.
Rose kehrt nach sieben Jahren ins Ausland zurÃ¼ck. Zuletzt war er bis MÃ¤rz des vergangenen Jahres bei RB Leipzig tÃ¤tig, wo er noch bis Ende Juni unter Vertrag steht. Ab dem 1. Juli ist er offiziell vereinslos, sodass keine AblÃ¶sesumme mehr fÃ¤llig wird. In den vergangenen Monaten gab es auch GerÃ¼chte Ã¼ber ein mÃ¶gliches Engagement bei Eintracht Frankfurt.
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Marco Rose wird neuer Cheftrainer des AFC Bournemouth
- dts - 20. April 2026, 18:22 Uhr
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Bournemouth (dts Nachrichtenagentur) - Marco Rose wird zur kommenden Saison neuer Cheftrainer des englischen Erstligisten AFC Bournemouth.
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