1. Bundesliga: Hoffenheim siegt beim HSV

Daniel Heuer Fernandes (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie des 31. Bundesliga-Spieltags hat sich die TSG Hoffenheim mit einem 2:1 beim Hamburger SV durchgesetzt.



Die GÃ¤ste aus dem Kraichgau gingen in der 19. Minute durch Fisnik Asllani in FÃ¼hrung, der eine prÃ¤zise Flanke von Coufal aus kurzer Distanz verwertete. Der HSV konnte in der 34. Minute ausgleichen, als Robert Glatzel einen Elfmeter sicher verwandelte, nachdem er zuvor von Kabak im Strafraum zu Fall gebracht worden war.



Kurz vor der Halbzeitpause stellte Tim Lemperle die FÃ¼hrung fÃ¼r Hoffenheim aber wieder her, indem er einen Abpraller aus kurzer Distanz Ã¼ber die Linie drÃ¼ckte.



Nach der Pause blieb das Spiel umkÃ¤mpft, doch keine der beiden Mannschaften konnte weitere Treffer erzielen. Der HSV bemÃ¼hte sich, den Ausgleich zu erzielen, doch die Hoffenheimer Defensive stand sicher.



Hoffenheim kann mit diesem Sieg wichtige Punkte im Kampf um die internationalen PlÃ¤tze sammeln und klettert auf Rang vier, wÃ¤hrend der HSV weiterhin um den Klassenerhalt kÃ¤mpft - auf Platz 14 und mit nur fÃ¼nf Punkten Abstand auf den Relegationsplatz, der derzeit noch vom Stadtrivalen St. Pauli besetzt wird.

