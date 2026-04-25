2. Bundesliga: Elversberg und Darmstadt veranstalten Torfestival

Marcel Schuhen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) - In einem packenden Duell der 2. Bundesliga haben sich der SV Darmstadt 98 und die SV 07 Elversberg mit einem 3:3 unentschieden getrennt.



Bereits in der 14. Minute brachte Patric Pfeiffer die Gastgeber mit einem Hackentreffer nach einem EckstoÃŸ in FÃ¼hrung. Nur eine Minute spÃ¤ter erhÃ¶hte Fraser Hornby auf 2:0, nachdem er einen Fehlpass von Zimmerschied abfing und den Ball ins Netz befÃ¶rderte.



Elversberg lieÃŸ sich jedoch nicht entmutigen und kÃ¤mpfte sich zurÃ¼ck ins Spiel. In der 26. Minute verkÃ¼rzte Tom Zimmerschied auf 2:1, bevor Maximilian Rohr in der 34. Minute mit einem Distanzschuss den Ausgleich erzielte. Kurz vor der Halbzeitpause drehte Elversberg das Spiel komplett, als Lukas Petkov in der 45.+2 Minute einen FreistoÃŸ unter der Mauer hindurch ins Tor abfÃ¤lschte.



In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen und umkÃ¤mpft. Darmstadt gelang in der 51. Minute der Ausgleich zum 3:3 durch Fraser Hornby, der nach einem Zusammenspiel mit Lidberg aus kurzer Distanz traf.



Beide Mannschaften hatten in der Schlussphase noch Chancen auf den Siegtreffer, doch letztlich blieb es bei der Punkteteilung. Elversbergs TorhÃ¼ter Kristof verhinderte in der 89. Minute mit einer starken Parade den spÃ¤ten RÃ¼ckstand, als er einen Schuss von Akiyama um den Pfosten lenkte.



Elversberg ist damit auf Platz vier und weiter im Aufstiegsrennen, wÃ¤hrend Darmstadt direkt dahinter auf Platz fÃ¼nf aber mit fÃ¼nf Punkten weniger nun den Anschluss praktisch verloren hat.

