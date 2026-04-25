2. Bundesliga: Bielefeld gewinnt Kellerderby in MÃ¼nster

Mael Corboz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nster/Karlsruhe/Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Arminia Bielefeld hat am 31. Spieltag der 2. Bundesliga das Derby bei PreuÃŸen MÃ¼nster mit 3:1 gewonnen und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt.



Dabei erwischten die MÃ¼nsteraner eigentlich einen optimalen Start in die Partie. Bereits in der 3. Minute brachte Yassine Bouchama die Hausherren in FÃ¼hrung. Doch keine zehn Minuten spÃ¤ter egalisierte Monju Momuluh das 1:0 fÃ¼r die Arminia. In der 16. Minute drehte Roberts Uldrikis dann das Spiel komplett. Mael Corboz erhÃ¶hte noch vor der Pause sehenswert zum 3:1.



MÃ¼nster hatte sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang genug MÃ¶glichkeiten, um trotzdem noch zurÃ¼ck ins Spiel zu kommen, scheiterte aber immer wieder an der Bielefelder Defensive oder dem Pfosten. Erst vier Minuten vor Schluss und damit zu spÃ¤t sorgte ein Eigentor von Maximilian GroÃŸer zum 2:3 nochmal fÃ¼r Spannung. Mit der Niederlage haben die PreuÃŸen nun sechs Punkte RÃ¼ckstand auf das rettende Ufer.



Parallel holte Hannover 96 beim Karlsruher SC einen wichtigen 3:1-Sieg im Aufstiegsrennen. Nach der frÃ¼hen 96-FÃ¼hrung durch Mustapha Bundu glich Fabian Schleusener noch vor der Pause aus. Kolja Oudenne und Daisuke Yokota besorgten schlieÃŸlich in der Schlussphase den schmeichelhaften Sieg fÃ¼r die Niedersachsen.



Holstein Kiel setzte derweil seine Erfolgsserie bei Hertha BSC fort. Die StÃ¶rche gewannen dank gnadenloser Effizienz mit 1:0 im Olympiastadion. Der entscheidende Treffer gelang Jonas Therkelsen. Die Berliner zeigten sich bemÃ¼ht, aber glÃ¼cklos.

