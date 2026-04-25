Sport

2. Bundesliga: Bielefeld gewinnt Kellerderby in MÃ¼nster

  • dts - 25. April 2026, 15:02 Uhr
Bild vergrößern: 2. Bundesliga: Bielefeld gewinnt Kellerderby in MÃ¼nster
Mael Corboz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nster/Karlsruhe/Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Arminia Bielefeld hat am 31. Spieltag der 2. Bundesliga das Derby bei PreuÃŸen MÃ¼nster mit 3:1 gewonnen und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt.

Dabei erwischten die MÃ¼nsteraner eigentlich einen optimalen Start in die Partie. Bereits in der 3. Minute brachte Yassine Bouchama die Hausherren in FÃ¼hrung. Doch keine zehn Minuten spÃ¤ter egalisierte Monju Momuluh das 1:0 fÃ¼r die Arminia. In der 16. Minute drehte Roberts Uldrikis dann das Spiel komplett. Mael Corboz erhÃ¶hte noch vor der Pause sehenswert zum 3:1.

MÃ¼nster hatte sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang genug MÃ¶glichkeiten, um trotzdem noch zurÃ¼ck ins Spiel zu kommen, scheiterte aber immer wieder an der Bielefelder Defensive oder dem Pfosten. Erst vier Minuten vor Schluss und damit zu spÃ¤t sorgte ein Eigentor von Maximilian GroÃŸer zum 2:3 nochmal fÃ¼r Spannung. Mit der Niederlage haben die PreuÃŸen nun sechs Punkte RÃ¼ckstand auf das rettende Ufer.

Parallel holte Hannover 96 beim Karlsruher SC einen wichtigen 3:1-Sieg im Aufstiegsrennen. Nach der frÃ¼hen 96-FÃ¼hrung durch Mustapha Bundu glich Fabian Schleusener noch vor der Pause aus. Kolja Oudenne und Daisuke Yokota besorgten schlieÃŸlich in der Schlussphase den schmeichelhaften Sieg fÃ¼r die Niedersachsen.

Holstein Kiel setzte derweil seine Erfolgsserie bei Hertha BSC fort. Die StÃ¶rche gewannen dank gnadenloser Effizienz mit 1:0 im Olympiastadion. Der entscheidende Treffer gelang Jonas Therkelsen. Die Berliner zeigten sich bemÃ¼ht, aber glÃ¼cklos.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bundesliga: RB Leipzig schlÃ¤gt Union Berlin
    Bundesliga: RB Leipzig schlÃ¤gt Union Berlin

    Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - RB Leipzig hat sich zum Auftakt des 31. Spieltag der Bundesliga mit 3:1 gegen 1. FC Union Berlin durchgesetzt und dabei frÃ¼h die Weichen auf

    Mehr
    2. Bundesliga: DÃ¼sseldorf und Braunschweig punkten im Kellerkampf
    2. Bundesliga: DÃ¼sseldorf und Braunschweig punkten im Kellerkampf

    Kaiserslautern/DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Fortuna DÃ¼sseldorf hat zum Auftakt des 31. Spieltags der 2. Bundesliga gegen Dynamo Dresden mit 3:1 gewonnen, wÃ¤hrend

    Mehr
    Ausschusschefin Ã–zoÄŸuz kritisiert Fifa-Preispolitik scharf
    Ausschusschefin Ã–zoÄŸuz kritisiert Fifa-Preispolitik scharf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Sportausschusses des Bundestages, Aydan Ã–zoguz (SPD), Ã¼bt scharfe Kritik an der Preispolitik der Fifa fÃ¼r die anstehende

    Mehr
    Veto in Maine: Erstes Verbot in den USA fÃ¼r Bau von KI-Rechenzentren gescheitert
    Veto in Maine: Erstes Verbot in den USA fÃ¼r Bau von KI-Rechenzentren gescheitert
    Google will bis zu 40 Milliarden Dollar in KI-Firma Anthropic investieren
    Google will bis zu 40 Milliarden Dollar in KI-Firma Anthropic investieren
    US-StaatsanwÃ¤ltin stellt Ermittlungen gegen Notenbankchef Powell ein
    US-StaatsanwÃ¤ltin stellt Ermittlungen gegen Notenbankchef Powell ein
    Porsche steigt aus Bugatti-Joint-Venture mit kroatischem Hersteller Rimac aus
    Porsche steigt aus Bugatti-Joint-Venture mit kroatischem Hersteller Rimac aus
    Mindestens fÃ¼nf Tote bei russischen Angriffen auf ukrainische Stadt Dnipro
    Mindestens fÃ¼nf Tote bei russischen Angriffen auf ukrainische Stadt Dnipro
    BYD-Vizechefin nennt geplante Local-Content-Quote der EU
    BYD-Vizechefin nennt geplante Local-Content-Quote der EU "verrÃ¼ckt"
    Malis Armee meldet KÃ¤mpfe gegen
    Malis Armee meldet KÃ¤mpfe gegen "terroristische Gruppen" in Hauptstadt und anderen Orten
    Bosch-Chef lobt Arbeitsmoral in Deutschland
    Bosch-Chef lobt Arbeitsmoral in Deutschland
    Hunderte Feuerwehrleute gegen WaldbrÃ¤nde in Nordjapan im Einsatz
    Hunderte Feuerwehrleute gegen WaldbrÃ¤nde in Nordjapan im Einsatz
    StraÃŸe von Hormus: Minensucher wird schon vor Einsatz-Beschluss ins Mittelmeer verlegt
    StraÃŸe von Hormus: Minensucher wird schon vor Einsatz-Beschluss ins Mittelmeer verlegt

    Top Meldungen

    Volkswagen vor neuen SparmaÃŸnahmen - mehrere Werke im Fokus
    Volkswagen vor neuen SparmaÃŸnahmen - mehrere Werke im Fokus

    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Volkswagen steuert in Deutschland auf weitere Einschnitte zu. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzern- und

    Mehr
    Miersch wirft Union
    Miersch wirft Union "Luftbuchungen" bei Steuerreform-Vorschlag vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat den jÃ¼ngsten Vorschlag aus der Union fÃ¼r eine Steuerreform scharf kritisiert. "Das Konzept sieht vor

    Mehr
    Lies fordert Ã–lkonzerne zu Transparenz beim
    Lies fordert Ã–lkonzerne zu Transparenz beim "Tankrabatt" auf

    Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) hat die MineralÃ¶lkonzerne aufgefordert, die ab 1. Mai geltende SteuerermÃ¤ÃŸigung auf Benzin

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts