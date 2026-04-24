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Ausschusschefin Ã–zoÄŸuz kritisiert Fifa-Preispolitik scharf

  • dts - 24. April 2026, 13:11 Uhr
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FuÃŸbÃ¤lle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Sportausschusses des Bundestages, Aydan Ã–zoguz (SPD), Ã¼bt scharfe Kritik an der Preispolitik der Fifa fÃ¼r die anstehende FuÃŸballweltmeisterschaft.

Ã–zoguz sagte der "Rheinischen Post" (Samstag): "Bezahlbare Tickets sind Mangelware und das fÃ¼hrt leider dazu, dass vielen begeisterten FuÃŸballfans aus allen LÃ¤ndern die Stadiontore verschlossen bleiben."

Sie ergÃ¤nzte: "Die Preispolitik der Fifa ist absurd. Sie macht ein FuÃŸball-Fest zu einem Exklusiv-Event fÃ¼r zahlungskrÃ¤ftige Kunden. Business-Seats statt bunter Fan-AtmosphÃ¤re." Die Fifa mÃ¼sse bei den Ticketpreisen "eine Vollbremsung einlegen und die Preise senken. Und auch der DFB sollte sich im Fifa-Rat dafÃ¼r einsetzen, dieser Preispolitik einen Riegel vorzuschieben", sagte die SPD-Politikerin.

FÃ¼r Aufsehen sorgte jetzt, dass auf der offiziellen Weiterverkaufsseite des FuÃŸball-Weltverbands vier Eintrittskarten fÃ¼r das Endspiel zum Preis von knapp zwei Millionen Euro je Ticket angeboten wurden.

Auch der sportpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer (CSU), ruft den DFB auf, sich hinsichtlich der anstehenden FuÃŸball-Weltmeisterschaft im Sommer verstÃ¤rkt fÃ¼r die Belange der Fans einzusetzen. Mayer sagte der "Rheinischen Post": "FuÃŸball lebt von seinen Fans, von Begeisterung und Breite. Deshalb muss die Fifa bei der Ticketpolitik deutlich mehr MaÃŸ halten."

Mayer ergÃ¤nzte: "Vom DFB erwarte ich, dass er die Faninteressen gegenÃ¼ber der Fifa klar zur Sprache bringt und sich im Rahmen seiner MÃ¶glichkeiten fÃ¼r faire und bezahlbare ZugÃ¤nge einsetzt." Eine FuÃŸball-Weltmeisterschaft dÃ¼rfe nicht den Eindruck erwecken, "zu einem exklusiven Ereignis fÃ¼r wenige sehr zahlungskrÃ¤ftige Zuschauer zu werden", sagte der CSU-Politiker.

Ticketpreise fÃ¼r mehrere Millionen Euro seien "vÃ¶llig Ã¼berzogen und nicht vermittelbar. Auch wenn es sich offenbar um Angebote im offiziellen Wiederverkauf und nicht um regulÃ¤re Erstverkaufspreise handelt, sendet dies ein falsches Signal", erklÃ¤rte Mayer.

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