Mindestens fÃ¼nf Tote bei russischen Angriffen auf ukrainische Stadt Dnipro

ZerstÃ¶rtes GebÃ¤ude in Dnipro

Bei russischen Angriffen auf die ostukrainische Stadt Dnipro sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet und mehr als 30 weitere Menschen verletzt worden.

Bei russischen Angriffen auf die ostukrainische Stadt Dnipro sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens fÃ¼nf Menschen getÃ¶tet und mehr als 30 weitere Menschen verletzt worden. Der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Oleksandr Hanscha, erklÃ¤rte am Samstag im Onlinedienst Telegram, bei einem nÃ¤chtlichen Angriff sei ein GebÃ¤ude in Dnipro zerstÃ¶rt worden. Hanscha sprach von vier Toten und 27 Verletzten; unter den Verletzten seien ein neunjÃ¤hriger Junge und eine 17-JÃ¤hrige.



Der Gouverneur verÃ¶ffentlichte Fotos und Videos, die ein weitgehend zerstÃ¶rtes GebÃ¤ude zeigten. Zu sehen waren auch EinsatzkrÃ¤fte mit einem schwarzen Leichensack sowie ein Bagger.



SpÃ¤ter schrieb Gouverneur Hanscha, bei einem weiteren russischen Angriff auf ein WohngebÃ¤ude im selben Stadtteil sei mindestens ein Mensch getÃ¶tet worden. Sieben weitere Menschen seien verletzt worden. "Ein mehrstÃ¶ckiges GebÃ¤ude ist schwer beschÃ¤digt worden", schrieb Hanscha. "Die Russen haben denselben Stadtteil angegriffen wie wÃ¤hrend der Nacht."



Dnipro liegt mehr als hundert Kilometer von der Front entfernt. Die Industriestadt war bereits in den vergangenen Tagen von Russland ins Visier genommen worden.



Derweil wurden bei einem russischen Drohnenangriff auf einen zivilen Kleinbus in der sÃ¼dukrainischen Region Saporischschja ein Mensch getÃ¶tet und vier weitere Menschen verletzt, wie der Chef der Regionalverwaltung, Ivan Fedorow, erklÃ¤rte. Bei weiteren russischen Angriffen in der Ukraine gab es den Ã¶rtlichen BehÃ¶rden zufolge mehrere Verletzte.



Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj forderte angesichts der neuen Attacken ein hÃ¤rteres internationales Vorgehen gegen Russland und weitere MilitÃ¤rhilfe fÃ¼r die Ukraine. "Jeder solche Angriff sollte unseren Partnern vor Augen fÃ¼hren, dass die Lage ein sofortiges und entschlossenes Handeln sowie eine rasche VerstÃ¤rkung unserer Luftabwehr nÃ¶tig macht", erklÃ¤rte der PrÃ¤sident auf Onlineplattformen.



"Wir mÃ¼ssen auch das 21. EU-Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg bringen", erklÃ¤rte Selenskyj. "Die durch die Blockade des 20. Pakets verursachte Pause hat dem Aggressor zusÃ¤tzliche Zeit verschafft - es ist wichtig, dem entgegenzuwirken."



Bei einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Zypern war am Donnerstag ein 20. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet worden, das auf den Bankensektor abzielt und neue BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r den Export von russischem Ã–l vorsieht. Nach monatelanger Blockade durch Ungarn genehmigte die EU zudem ein Darlehen fÃ¼r die Ukraine in HÃ¶he von 90 Milliarden Euro.



Moskau hat seit Beginn seines seit mehr als vier Jahren andauernden Angriffskrieges fast jede Nacht Drohnen auf das Nachbarland abgefeuert. Kiew greift als Reaktion regelmÃ¤ÃŸig Ziele auf russischem Gebiet an. Auch dabei gibt es immer wieder zivile Opfer.



Der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, teilte am Samstag mit, bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Auto seien eine Frau getÃ¶tet und ein Mann schwer verletzt worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklÃ¤rte, die russischen StreitkrÃ¤fte hÃ¤tten in der Nacht auf Samstag 127 ukrainische Drohnen abgefangen.



In RumÃ¤nien stÃ¼rzte derweil inmitten der russischen Angriffe auf die Ukraine eine Drohne ab. Die RettungskrÃ¤fte des Nato-Mitgliedstaats teilten mit, die Drohne "mit einer mÃ¶glichen Sprengladung" sei in bewohntem Gebiet abgestÃ¼rzt. Es habe keine Opfer gegeben, jedoch seien ein Strommast und ein GebÃ¤udeteil beschÃ¤digt worden.Â



Laut rumÃ¤nischen Medien verursachten damit erstmals TrÃ¼mmer einer russischen Drohne SachschÃ¤den auf rumÃ¤nischem Gebiet. Die BehÃ¶rden ordneten die Evakuierung des Gebiets an, von der 200 Menschen betroffen waren.



Das Verteidigungsministerium in Bukarest erklÃ¤rte, Russland habe mit Drohnen Ziele in der Ukraine nahe eines Grenzflusses zu RumÃ¤nien angegriffen. Im Radar seien "im rumÃ¤nischen Luftraum operierende Drohnen" erfasst worden.



Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 sind bereits zehntausende Zivilisten getÃ¶tet worden. Von den USA vermittelte GesprÃ¤che Ã¼ber eine Beendigung des Konflikts haben keine Fortschritte gebracht, die Verhandlungen sind seit Wochen festgefahren.