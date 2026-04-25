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Wiese verteidigt Miersch: "Vorausschauende Krisenvorsorge"

  • dts - 25. April 2026, 16:29 Uhr
Bild vergrößern: Wiese verteidigt Miersch: Vorausschauende Krisenvorsorge
Dirk Wiese und Matthias Miersch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch entfachten Debatte Ã¼ber ein mÃ¶gliches Aussetzen der Schuldenbremse wegen des Iran-Krieges weist ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese die Kritik der CDU zurÃ¼ck. Wiese sagte der "Rheinischen Post": "Das ist keine Faulheit, sondern vorausschauende Krisenvorsorge."

Wiese ergÃ¤nzte: "Darum ist es auch richtig, keine Option frÃ¼hzeitig vom Tisch zu nehmen." Miersch habe recht, wenn er darauf hinweise, "dass die Folgen von Trumps Krieg noch weit folgenreicher sein kÃ¶nnen fÃ¼r die globalen Liefer- und WertschÃ¶pfungsketten". Das sehe man seit Wochen "an den Tankstellen, auch bei EngpÃ¤ssen von Aluminium oder Helium", so Wiese.

Miersch hatte ein Aussetzen der Schuldenbremse angeregt, falls der Iran-Krieg und damit die Wirtschaftskrise weiter anhÃ¤lt. CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann sagte daraufhin der "Bild": "Jetzt von neuen Schulden zu sprechen, ist Ausdruck politischer Faulheit."

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