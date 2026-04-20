Ehefrau erstochen: Mehr als neun Jahre Haft fÃ¼r 47-JÃ¤hrigen in Freiburg

Justitia

Wegen einer tÃ¶dlichen Messerattacke auf seine Ehefrau ist ein 47-JÃ¤hriger in Baden-WÃ¼rttemberg zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Freiburg sprach den Angeklagten des Totschlags schuldig, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Wegen einer tÃ¶dlichen Messerattacke auf seine Ehefrau ist ein 47-JÃ¤hriger in Baden-WÃ¼rttembergÂ zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Freiburg sprach den Angeklagten des Totschlags schuldig, wie ein Gerichtssprecher am Montag mitteilte. Laut Anklage hatte der Mann am 22. Juni 2025 in der gemeinsamen Wohnung in MÃ¼llheim mehrfach mit einem Messer auf seine 43 Jahre alte Ehefrau eingestochen.



Die Frau starb noch am Tatort an ihren Verletzungen. Nach frÃ¼heren Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft verletzte sich der Mann nach der Tat selbst schwer. SpezialkrÃ¤fte nahmen ihn anschlieÃŸend in der Wohnung fest.