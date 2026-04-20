Mann verbrennt in Karlsruhe auf offener StraÃŸe: Hintergrund unklar

Blaulicht an Rettungswagen

Ein Mann ist in Karlsruhe auf offener StraÃŸe verbrannt. Ob es sich um einen UnglÃ¼cksfall oder eine vorsÃ¤tzliche Selbstverbrennung handelte, war noch nicht geklÃ¤rt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in der baden-wÃ¼rttembergischen Stadt mitteilten.

Ein Mann ist in Karlsruhe auf offener StraÃŸe verbrannt. Ob es sich um einen UnglÃ¼cksfall oder eine vorsÃ¤tzliche Selbstverbrennung handelte, war noch nicht vollstÃ¤ndig geklÃ¤rt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in der baden-wÃ¼rttembergischen Stadt mitteilten. Der Mann konnte noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen zunÃ¤chst nicht vor.



Passanten meldeten den Angaben zufolge am Sonntagabend in Karlsruhe-Durlach einen vollstÃ¤ndig in Flammen stehenden Menschen, der auf einer StraÃŸe lief und kurz darauf zusammenbrach. Trotz eines sofortigen Hilfseinsatzes starb der Mann aufgrund seiner schweren Verbrennungen noch vor Ort. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf und suchte Zeugen, die bereits im Vorfeld des Geschehens Beobachtungen machten.